第14屆人間有愛兒少文學獎前進南投嘉和國小

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由「台灣人間有愛中小企業互助協會」發起，第14屆人間有愛兒少文學獎在南投嘉和國小舉辦，除進行「兒少寫作分享」、「學生扯鈴表演」，現場亦邀請「北極星品啡、上玠鈦實業、嗜海億、藍海策略營銷管理顧問、日喬恩生技、Faithfit-李佳、淼富生技、KRYSTALZ-鄒紀葳」暖心企業親臨現場鼓勵學生，在兒少的故事裡擔任圓夢大使，一同為兒少加油共盡一份心力。

「台灣人間有愛中小企業互助協會」係結合中小企業的力量，長期幫助弱勢家庭的孩子們，這些孩子們有著不同的家庭背景與故事，協會期許藉由寫作過程如同用文字點燃心中一把火，讓孩子們有勇氣去思考自己的未來與夢想，至今已協助超1,500多位孩童，透過創作分享自己心中的夢想，找到自我價值與成就。

理事長林玉卿表示，此次徵文競賽從初選、複選多次討論，最終選出前三名孩子們得獎文章及多名佳作，第14屆第一名得獎者黃翊綺今年就讀小五，未來他想當小兒科醫生，在他四歲時曾因為發高燒差點就失去性命後來被醫生救回來，讓他知道小孩子的身體是很脆弱更需要被保護，所以立志長大要當一名有愛心的醫生，透過專業去幫助別人。

另一位得獎小六陳妘歆學生分享寫作，從小在單親家庭成長，除了經濟不穩定，自有記憶以來就不停在搬家，他今年才12歲便搬了10次家，每一次搬家都要轉學從新適應環境、學校及同學，他對於穩定的住家和完美的家庭，內心有著深深的期盼，她期許能在南投快快樂樂的長大、穩定的生活，

當日在頒獎現場，日喬恩生技有限公司負責人王喬儀頒發第二名得獎孩童，並分享從小家境清貧連營養午餐都繳不起，特別有感偏鄉孩童資源不足及內心期盼的關愛，並現場給得獎孩童一個擁抱。藍海策略營銷管理顧問吳振森執行長，勉勵得獎學生對於自己的夢想持續守護並克服逆境、努力學習，帶著積極向上日後才能藉由自己的力量回饋社會。

上玠鈦實業總經理賴仁傑長期參與公益活動，當天也用行動親自到場支持人間有愛兒少文學獎，並分享創業14年來披荊斬棘的經歷都來自堅持的信念，他告訴小學生說人要學習經得起周圍人事的磨練方能成就一切，並高度認同協會堅持做對的事，才能讓這份愛持續不斷的傳遞下去讓更多孩童受益。

林玉卿特別感謝支持這場活動贊助孩子們的禮品，包含「卡特島有限公司、吉詳有限公司（藏傘閣觀光工廠）」精心準備禮品，讓孩子們當天幸福滿滿。