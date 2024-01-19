國際交流提升國內石化製程安全 職安署與台塑合辦「2024年國際製程安全論壇」

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勞動部職業安全衛生署與台塑企業總管理處1月19日在台塑麥寮工業園區行政大樓國際會議廳共同舉辦「2024年國際製程安全論壇」，先由職安署鄒子廉署長與台塑企業林善志總經理、中油公司李順欽董事長、長春集團蔡智全總經理等國內前三大石化公司領導人就火災爆炸預防精進作為深入對談，另並安排美國Sphera公司Vernon Louis資深顧問、德國TUV公司高鴻鈞總經理、德國HIMA公司Hassan Nawawy首席顧問等國外專家及國內雲林科技大學徐啟銘教授及英能科技公司游輝祥博士等學者專家，講述國內外製程危害分析與管理之最新趨勢、智能化動態保護層應用、SIS安全生命週期管理、製程安全管理數位轉型及安全資訊的需求與挑戰等實務經驗。

本次論壇包括台灣中油、長春集團、台聚石化關係企業、奇美、中石化、李長榮、和益、國喬、和桐、東聯、聯成與台灣陶氏化學等數十家公司及勞動檢查機構代表160餘人參加，藉由領導者對話與承諾，以及國際製程安全管理技術經驗分享，期能提升我國石化業製程安全水準。

鄒子廉署長於致詞時表示，國內石油化學相關工業產值毛額佔全國製造業的28％，對國內經濟發展有舉足輕重的地位與貢獻，尤其台塑企業、台灣中油公司、長春集團等大型石化企業更應該在石化工業安全文化之建立上起帶頭作用，扛起確保勞工與製程安全之責任。也期盼藉由本次論壇之研討與分享，提供國內相關石化產業業者推動製程安全管理之參考。

職安署表示，國內外數十年來，石化製程不良造成火災爆炸的重大事故時有所聞，形成的生命財產損失及社會衝擊非常巨大，而製程安全管理係藉由結構化及系統化方式，辨識及分析製程工作場所之潛在危害，進而採取明確管理技術及必要預防設施，以防止火災、爆炸及有毒物質洩漏等災害。因此，企業主責無旁貸，更應積極落實製程安全管理，有效控制風險，達成持續零災害之目標。