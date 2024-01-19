環管署執行空品惡化應變 查獲鐵線加工廠違反空污法

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環境部環境管理署針對近日南部地區空氣品質不良情形，持續運用智慧物聯網(AIoT)監控環境中空氣污染情形，發現有部分區域監控數值出現異常告警通知，經與臺南市政府環境保護局分析周遭環境及大氣擴散條件後，鎖定重點查核熱區，由環境管理署南區環境管理中心針對慶〇鐵線加工廠進行督察，發現廠內明顯粒狀空氣污染物由廠內向廠外逸散，造成空氣污染，依違反空氣污染防制法第32條規定告發，依法可處罰新臺幣10萬元以上500萬元以下罰鍰；情節重大者，得令其停工或停業。

環境管理署南區環境管理中心督察人員進入該鐵線加工廠，廠內正從事鐵線熱浸鋅加工及酸洗製程，廠內雖裝設有抽氣設備，但因為抽氣量不足導致粒狀污染物無法完全經由空氣污染防制設備處理，廠房內蓄積的白色粒狀污染物便從廠房出入口逸散到空氣，督察人員見狀立即進行蒐證，除依空氣污染防制法告發外，現場並要求立即改善、停止排放。

環境管理署表示，事業在各級防制區或總量管制區內，不得因從事燃燒、融化、煉製、研磨、鑄造、輸送或其他操作，致產生明顯之粒狀污染物，散布於空氣或他人財物。環境管理署也呼籲，事業應確實加強維護操作各項污染防制設備、落實各項污染防制工作，環境管理署與縣市環保局將持續搭配智慧物聯網辦理空污督察工作，強化管控高污染潛勢熱區的事業，以維護空氣品質，保障民眾健康。