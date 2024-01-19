嘉縣民間團體捐贈「暖心年菜」 2月6日宅配弱勢家庭

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春節將近，為幫助弱勢家庭溫馨過年，嘉義縣各民間單位攜手合作，共同捐贈總價值380萬元的愛心年菜及年節紅包，19日由縣長翁章梁代表接受捐贈，2月6日翁章梁將率縣府同仁擔任一日志工，送愛心年菜及紅包給1500戶弱勢家庭。

嘉義縣政府社會局指出，今年有九華山地藏庵、新港奉天宮、朴子配天宮、民雄大士爺廟、嘉邑行善團、阿里山茶葉生產合作社及福添福基金會，共同捐贈1500份年菜，此外，每戶還有800元紅包，嘉邑行善團再加碼捐贈每戶600元年節紅包。

年菜送暖活動今年邁入第12年，過去11年各界捐助金額累計2734萬7500元，共有1萬4500戶弱勢家庭受惠，加上今年的380萬元，12年來累積金額達3114萬7500元。

翁章梁表示，政府編列預算照顧特定族群，同時建立公益平台，帶動民間組織參與公益事業，形成良善的社會氛圍，就能幫助到有需要的人，11年來年菜送暖活動有5058名縣府同仁參與，親自將年菜送達嘉義縣各鄉鎮市，讓弱勢家庭在圍爐時都能品嚐到新鮮美味的佳餚，感受社會的溫情。

翁章梁還說，今年配合中央調增社福補助政策，縣府各項社福津貼增加206元至810元不等，並提早於當月月初撥款，減輕弱勢家庭負擔。

嘉縣府社會局長張翠瑤指出，社會局與嘉義縣慈善團體協會合作推動「年菜送暖．溫馨我嘉」活動，協助弱勢家戶過好年，2月6日將由縣府同仁親送年菜，運送過程中若發現須關懷的個案，將提供協助及資源轉介。