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元月來台股跌1.39％ 惟台股日均值逾3,000億元

證交所今（19）日公布，本周台股上漲0.96％，上市股票總市值增加5,396億元至56.08兆元。圖／本報資料照片
證交所今（19）日公布，本周台股上漲0.96％，上市股票總市值增加5,396億元至56.08兆元。圖／本報資料照片

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證交所今（19）日公布，本周台股上漲0.96％，上市股票總市值增加5,396億元至56.08兆元。累計今年來共14個交易日，集中市場總成交值為4.29兆元，市場日均值為3,062.74億元，股票成交量週轉率為5.79％。

證交所統計，1月19日加權收盤為17,681.52點，周漲168點，漲幅約為0.96％，台灣50指數收13,398點，周漲幅高達2.84％，寶島股價指數收20,254點，周漲幅0.86％。

產業別指數方面，漲幅以半導體類指數上漲5.03％最大，跌幅以油電燃氣類指數跌7.81％最大。

另外，本周集中交易市場成交值為1.71兆元，全體上市股票成交金額為1.58兆元，股票成交量週轉率為2.2％。

各產業上市成交金額前三名為：半導體類5,944.00億元，占全體上市股票交易金額37.68％；電腦及週邊設備類2,904.03億元，占全體上市股票交易金額18.41％；電子零組件類1,312.39億元，占全體上市股票交易金額8.32％。

成交量週轉率前三名產業為：光電類7.14％、資訊服務類7.01％、電腦及週邊設備類6.41％。

113年1月19日全體上市公司市場總值為新台幣56兆768.36億元，較上週(113年1月12日)市值55兆5,371.83億元增加5,396.53億元，增幅約為0.97％。

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