台積電法說帶旺 4檔半導體ETF單日飆漲逾2％

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台積電法說會報喜，釋出2024年將是半導體產業的成長年，帶動美股四大指數收漲，台積電19日也強勢展開法說行情，股價不僅重返600元大關，以626元作收、漲幅6.46％，也拉抬了4檔半導體相關ETF表現，單日漲幅超過2％。

受惠台積電大漲，多數半導體ETF也價量齊揚。除了新光臺灣半導體30（00904）剛好遇上除息跌1.58％外，中信關鍵半導體（00891）、富邦台灣半導體（00892）、兆豐台灣晶圓製造（00913）、群益半導體收益（00927）全部漲逾2％。

值得注意的是，半導體ETF幾乎檔檔爆量，因為除息下跌的新光臺灣半導體30ETF19日成交量高達2.2萬張，而中信關鍵半導體ETF也有1.8萬張、群益半導體收益ETF則有逾1萬張成交量，投資人強力進場布局。

中信關鍵半導體（00891）經理人張圭慧表示，2024年終端電子產品庫存調整先後完成，在需求逐漸復甦下，產業將迎來新的成長週期，預期台灣半導體產業受惠程度高，可望帶動相關供應鏈新一波多頭走勢，建議投資人可善用半導體ETF來參與，共享產業成長利基。

張圭慧提到，降息循環將至，有望刺激經濟回溫，且台灣2023年12月庫存循環指數自2022年8月以來首次由負轉正，顯示庫存調整先後完成，正式進入銷貨熱絡期，預期2024年半導體產業將重啟成長態勢。

張圭慧認為，隨庫存去化結束，在通膨趨緩、新興科技應用需求帶動，有望改善外需，推升出口動能，預估2024年四大工業產值將恢復正成長，且據工研院預估，2024年臺灣IC製造產值年成長14.3％，有望突破3兆新高，2024年半導體市場展望審慎樂觀。

新光投信指出，台積電大漲，台股拉積盤，散戶除大量湧進買台積電的零股外，也順勢大幅加碼半導體ETF，尤其是台積電占比最大，為最大成分股的新光臺灣半導體30 ETF（00904），適逢1月19日為除息日，投資人仍強力進場佈局，造成00904於19日成交量高達2.2萬張，創下該檔ETF自2022年3月上市以來最高紀錄。

新光臺灣半導體30 ETF（00904）經理人王韻茹表示，選後台股塵埃落定，2024年台灣經濟繼續向上，半導體景氣有望撥雲見日，在大者恒大的半導體產業中，大型IC製造、IC封測績優股掌握先進製程封裝，具技術領先優勢；另外，大型IC設計、IP矽智財等千金股，又獨享全球ASIC（客製化晶片）領域商機，預估2024年半導體大型績優股後勁強，建議一般投資人想參與半導體景氣復甦行情，可直接抱半導體市值型ETF過年。