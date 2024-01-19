跟進中鋼腳步 中鴻熱、冷軋新盤每噸漲300元

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中鴻19日開出2月內銷及3月外銷盤價，在內銷部分熱、冷軋每噸皆調漲300元，鍍鋅則每噸調漲500元，外銷則依產品及地區別每噸調漲10~20美元。中鴻表示，由於全球經濟穩定復甦態勢不變，且大陸鋼鐵供給有望持續收縮，汽車產量預計2024年可持續增長3％以上，加上官方延續寬鬆貨幣政策，持續加速「三大工程」建設，將支撐後續鋼鐵需求穩定回升，因此調漲盤價。

中鴻表示，世界經濟論壇調查顯示，隨著全球通膨消退，勞動市場緊張紓緩，全球金融環境將逐漸放寬；此外，多數專家預測中、美兩國經濟將可維持溫和增長，對南亞、東亞及太平洋地區展望則更為正面。另，中國大陸政策延續寬鬆，預計帶動消費及投資需求回升，全球經濟穩定復甦態勢不變。

大陸方面，國統局2023年12月粗鋼日均產量217.55萬噸，創下2018年以來新低，且多地鋼廠春節期間規劃檢修，鋼鐵供給有望持續收縮。另，據中國汽車工業協會統計，2023年汽車產銷量雙雙突破3,000萬輛，均創歷史新高，並預計今年可持續增長3％以上，加上官方延續寬鬆貨幣政策，持續加速「三大工程」建設（劃興建保障性住宅、城中村改造及「平急兩用」公共基礎設施建設），將支撐後續鋼鐵需求穩定回升。