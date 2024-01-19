《光電股》富采資產減損影響EPS4.58元 子公司晶電處分竹南廠

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【時報記者葉時安台北報導】富采投控(3714)周五傍晚舉行重訊記者會，當日舉行董事會討論為加速推動集團公司間整合、活化資產及優化財務結構，通過以新台幣6.7億元出售竹南廠房，其竹南廠房售予北極星藥業-KY(6550)，預計處分利益為新台幣1.04億元；以及另依國際會計準則第36號認列資產減損34.5億元，資產減損將影響每股虧損約4.58元。

富采控控近期積極整合集團台灣廠區資源，優化廠房空間利用，原擬於竹南新建Micro LED生產廠區，將改由利用現有子公司晶元光電(晶電)資源整合優化後釋出的其他廠區空間來加速Micro LED的發展，故周五董事會議通過以6.7億元處分2022年新購之晶電竹南廠房，將有效撙節資本支出，並提升集團資產使用效率。

另因全球景氣不佳，消費需求疲弱，致晶電台灣廠區藍光晶粒業務產能利用率偏低，公司正加速進行台灣廠區資源優化整合，且富采投控近期市值低於淨值，故依國際會計準則第36號「資產減損」進行資產減損評估不動產、廠房及設備暨商譽等資產之未來經濟效益後，擬將晶電於合併廣鎵時所取得之商譽新台幣31.42億元及因廠區整併產生之閒置資產3.08億元認列減損，合計影響富采控股合併本期淨損金額34.5億元，影響每股虧損約4.58元。

本次資產減損金額係公司自行結算，尚未經會計師查核。本次資產減損非實際現金流出，對公司營運資金及現金流量並無影響。