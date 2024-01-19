央行評析Fed鷹派代表華勒立場 降息決策仍取決經濟

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新台幣匯率本周先是爆量狂貶，今（19）日又回頭走升，轉折相當戲劇化。央行直言，美國聯準會（Fed）官員談話的影響力巨大，且剖析Fed鷹派官員的態度，今年聯準會降息關鍵仍取決於經濟數據。

回顧新台幣匯率本周表現，前三個交易日狂貶4.6角，17日匯市更爆出35.26億美元的驚人巨量、創下史上第六大，18日貶勢畫下休止符，19日匯價轉為強勢上漲，收復部分貶值失土。不過本週仍大貶3.11角或0.99%，周線連3黑。

由於新台幣匯率波動劇烈，央行本周罕見連二日出面信心喊話，強調近期新台幣匯率貶值是反映國際美元走強的因素，而美元走強與美國聯準會理事華勒（Christopher Waller）發言息息相關，「Fed官員談話對全球金融市場常有巨大的影響力」。

央行臉書17日表示，華勒提到，由於美國經濟表現不錯，而通膨緩慢地朝政策目標下滑，因此未來Fed不必像以前快速降息。

央行今天於臉書發文指出，日前特別點出華勒的發言，除了因華勒擔任Fed理事職位，其談話及政策立場受到鎂光燈的青睞，更重要的是，華勒發言的影響力直逼Fed三巨頭，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）、Fed首席副主席傑佛森（Philip Jefferson）以及紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）。

央行今天扮演Fed觀察員的角色，分析華勒對美國經濟及貨幣政策的最新看法。首先，華勒貨幣政策較偏鷹派，而且是當前Fed內部的鷹派代表人物。

第2，華勒認為美國經濟可能達成軟著陸，意即美國勞動市場放緩，但失業率不會大幅上揚。

第3，勞動市場為重中之重，目前美國通膨雖然較2022年高點明顯放緩，主要反映核心商品通膨下降，但未來通膨走勢很大一部分取決於住宅通膨及核心服務（不含住宅通膨）走勢，而後者與勞動市場密切相關。

第4，如果美國通膨沒有再上揚，今年Fed降息是適當的，去年12月聯邦公開市場委員會（FOMC）經濟估測，今年可能降息3碼。央行並點出，就目前情勢來看，未來Fed降息時點及幅度均取決於經濟數據。

外匯交易員也說，下周美國將公布Fed最關注的通膨指標、個人消費支出物價指數（PCE），市場屏息以待，期盼數據結果提供更多貨幣政策路徑的線索；待結果出爐後，市場方向性應該會更為明確。