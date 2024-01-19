台積電期貨22日納夜盤交易 小型台指期獲美交易許可

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台灣期貨交易所今天正式宣布，22日將台積電期貨及小型台積電期貨納入夜盤交易，台積電期貨夜盤交易自下午5時15分開始收單，5時25分開始交易至次日上午5時，交易時間與現行已於夜盤交易的元大台灣50 ETF期貨相同。

期交所透過新聞稿指出，COVID-19疫情爆發後，全球金融市場波動加劇且連動性增加，夜盤由2017年上線當年度貢獻全市場交易量不到1成，如今已攀升至3成，顯示夜盤避險交易重要性增加，交易人習慣透過夜盤交易進行部位調整、避險，夜盤交易價格已被投資大眾視為隔日日盤開盤的參考指標之一。

期交所表示，台積電期貨納入夜盤交易，可提供交易人因應夜間美股波動或突發事件時，進行避險或調整交易策略。

期交所19日也宣布，客製化小型台指期貨及美國費城半導體期貨，18日獲美國商品期貨交易委員會（CFTC）核發交易許可，美國投資人可交易相關商品。

期交所指出，客製化小型台指期貨及美國費城半導體期貨獲CFTC核發交易許可後，可提供美國交易人更多交易選擇，有助擴展美國市場，並可望吸引外資參與交易。

期交所表示，客製化小型台指期貨22日上市，交易人可運用客製化契約因應重大國際政經事件，選擇對應到期日的客製化契約進行交易或避險。

期交所去年12月中旬上市美國費城半導體期貨，期交所指出，今年以來費城半導體期貨交易量穩定成長，外資占比近2成，自然人超過3成，顯示國內外交易人有一定需求及興趣。