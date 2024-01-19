松菸24小時書店20日開幕 誠品看旺夜經濟喊3倍人流

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誠品松菸24小時書店將於20日起試營運，誠品看好夜經濟帶來的貢獻，預估人流與書店業績都會有3倍的高成長，整體松菸店業績則預計比去年至少成長30%到40%。

曾獲CNN評選為全球最酷百貨之一的誠品松菸改裝完成，將於20日起試營運24小時書店；而松菸文創園區近年嘗試在夜間營運，加上大巨蛋園區開幕在即，周邊又有誠品行旅和洲際大飯店等，都為松菸誠品不打烊提供加分條件，誠品也十分看好夜經濟帶來的貢獻。

誠品書店資深總監張曉玲今天在媒體預覽會後受訪表示，誠品松菸整棟量體約6000坪，24小時書店空間位於三樓除了兒童館以外的區域，改裝後書店空間為過去的1.5倍，書量擴大3倍，與敦南書店相當，商品種類也幾乎從誠品信義店完整轉移。

松山文創園區統計，2023年1月到12月入園參觀人次已突破800萬，創下園區於2011年開園以來新高年度紀錄，去年包含台灣燈會、台北大巨蛋試營運測試都為松山文創園區帶來人潮。

張曉玲進一步說，松菸店原先一年人流大約為200萬人次，在信義店熄燈之後，人流立刻增加3倍，看好松菸店24小時書店啟用後，人流也能夠增加3倍至600萬人次。

她指出，由於書量擴大3倍，預估書店業績會有3倍的業績成長，商業空間也擴大；整體松菸店業績目標比去年至少成長30%到40%。

疫情後觀光客回流，張曉玲指出，過去觀光客占誠品來客比重約10%到15%，松菸店因為被評選為最酷百貨，在海外知名度強，每年都有30%到40%的觀光客比重，但目前入境旅客尚未復甦，占比也還未回升至過去水準。

誠品先前指出，台中480誠品將在今年3月正式開幕，台南碳佐麻里店第4季開幕，預估今年終端營收會比去年業績約新台幣220億元的成績，再成長10%到15%，在實體通路回溫的挹注下，全年有望轉虧為盈，結束連3年虧損局面。