LING GO前進離島 共享車自遊租進駐金門

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瞄準離島觀光商機，裕隆集團與LINE台灣攜手打造的全台最大MaaS移動服務平台LINE GO，宣布擴大服務版圖，前進金門，攜手在地業者三德租車進駐金門重要交通節點，首波提供共享汽車自遊租服務，將在金門機場及水頭碼頭設點，提升旅客一下機場、碼頭就可取車的24小時便捷服務，並導入同站租還及甲租乙還服務，讓離島旅遊、小三通交通更為便利。

金門擁有豐富文化資產，充滿懷舊氛圍及戰地迷情，為台灣疫後國旅的主力市場，更連續七年榮獲台灣好行全國評比第一。金門除了著名的戰地坑道、上百尊風獅爺及傳統聚落與特色建築，隨著金門大橋開通，往來大小金門更加方便，也再掀旅遊熱潮，尤其連假、寒暑假及春節期間，往返金門旅客絡繹不絕。

LINE GO平台擁有380萬會員，旗下共享汽車服務LINE GO自遊租，為24小時聰明租還的自助取還車服務，只要利用國人最愛用的的LINE通訊軟體，在LINE GO官方帳號註冊會員，不須另外下載APP，即可運用20秒AI技術審核駕照資格，透過線上支付、手機即可自助租還，輕鬆滿足不受門市營業時間限制的多元車款自由選擇的租車服務。

為提供金門在地鄉親及旅客更便捷的租車選擇，LINE GO首波選擇將共享車自遊租拓展至金門本地深耕，並與在地三德租車於一月起展開合作，二月將正式上線，並推出只要註冊LINE GO並上傳身份證和駕照，開通租車資格，就可以獲得首租30分鐘免費(還車需以80元租車券折抵)，且於活動期間在金門地區完成租車(需還車)再享更多活動優惠！