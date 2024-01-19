Homme Plisse ISSEY MIYAKE與畫家Ronan Bouroullec結盟

在沒有底片相機的時代，人們要表現影像的唯一手法就只有「繪畫」，從現代主義到印象派畫風格，再轉變到如同受塞尚影響的立體派，亦或是在70年代初期大紅的超寫實主義，藝術在各個時空中幻化成不同形象影響著後世設計師，也連帶為本季三宅一生男裝HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE帶來全新靈感。2024秋冬大秀品牌攜手法國設計師Ronan Bouroullec，他擁有傢俱設計師，雕塑家與畫家等多重身份，更與菲利普史塔克（Philippe Starck）齊名，設計的作品更是獲得不少關注。而Ronan其實過去就與三宅一生有著深厚淵源，2000年時他與弟弟共同為三宅一生設計了A-POC店舖（ISSEY MIYAKE品牌中的布料設計與技法），而雙方此次的合作，則是將Ronan個人所繪之畫作呈現在2024秋冬男裝織物上頭，並以他的作品發表了七個系列，他更表示：「能與HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE設計團隊合作無是一次非凡的經歷，在這次的交流中，我發現了很多關於我的作品與他們的服裝設計之間的共同之處和差異。正是彼此之間的相同與相異，使得本次的合作系列既具啟發性又有成就感！」

從他最具代表性的《Drawing》中結合服裝中的特色，以原畫作中的白色空間轉化為服裝中的一部份，並以畫作中的色塊結合布料皺摺面，帶來特別的視覺效果；另外《Drawing》也成為打造圍巾的靈感來源，透過不同顏色包覆在身上不同部份，打造不一樣的造型效果；另外作品《Stylo-Bille》與三款襯衫結合，並運用刺繡技法呈現原畫作的印花美感。《All Over》則是他個人代表作之一，原畫作中無數線條具象化後成為織物上的外顯，並融入了服裝之中，巧面地將平面2D的元素拓展為3D視覺，恰好與三宅一生追求的突破維度設計有異曲同工之妙。另外不少作品也有巧妙設計，如RB_Stylo-Bille Cushion Coat可以將外套收納折疊為抱枕，Overflow系列訴求以不同穿法打造出不同造型感，都是本季秋冬男裝的鮮明特色。