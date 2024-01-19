『攸泰科技』榮獲Android企業銀級合作夥伴 RuggON強固型電腦受推薦認證

強固型移動解決方案領導品牌-『攸泰科技』很高興地宣布，旗下自有品牌RuggON強固型平板電腦SOL PA501業已升級至新版Android12且榮獲Android Enterprise Recommended (AER)企業推薦認證。在當今的數位時代，企業移動性是企業成功的關鍵因素，因此許多公司需要高穩定、高效能的電腦硬體裝置及系統性服務。Android企業推薦的認證計畫，係為企業主所制定的一套指南，幫助公司選擇最適Android裝置。AER計畫透過嚴格的安全性、相容性和使用者實際體驗的標準測試，以確保該硬體裝置符合企業移動性的高標準。

RuggON擁有數十年的強固型行動解決方案的專業知識，透過專業的工程團隊，致力為客戶如海事、政府專案、農業、礦產、運輸產業，在其所需要面對的沙漠、雨林、山谷等特殊地形、還有極端高低溫、潮濕、頻繁震動與衝擊的特殊環境下，運用5G與低軌衛星通訊，提供順暢的通訊連結，以提升第一線現場運作的績效。 RuggON SOL PA501 身為堅固耐用的 Android 平板電腦，具有卓越的性能、更高的效率、超耐用的電池壽命和附加功能，是企業增加生產力的好選擇。

值得一提的是，攸泰獲頒Android企業合作夥伴銀級(Android Enterprise Sliver Partner)認證，在三大指標「專業知識、產品卓越、企業實績」皆取得優異成績，滿足Android Enterprise團隊認可的合作夥伴要求。攸泰科技專業的工程團隊致力於提供具有卓越價值和品質的設備，以改善用戶體驗，我們熱衷於了解每個獨特產業的不同需求，以提供最高效且最有效的產業應用和客製化的解決方案。