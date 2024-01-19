完美釋放距離潛能 COBRA全新DARKSPEED超級鐵桿組

全球高爾夫球具創新領導者-COBRA GOLF榮冠業界眾多「首創」頭銜：首創多功能球桿、首創碳纖維桿身、首創單一長度鐵桿組、首創搭載智能科技球桿與 3D列印技術等，無論在科技研發、創新造型、亦或是製程精進，COBRA GOLF無不引領業界先鋒，敢於挑戰不同。

邁入2024之際，COBRA GOLF 祭出全新 DARKSPEED 家族系列球桿，推出飆速遠距王 DARKSPEED 超級鐵桿組，專為追求高速度與極遠距的球友所設計，帶來速度、距離與手感的終極性能。DARKSPEED 鐵桿具備有史以來最強悍的全新中空本體構造，中空凹背內部注入能優化手感的柔軟泡棉微球體，同時搭載重新改良設計的 PWRSHELL H.O.T. 桿面與 PWR-BRIDGE 配重科技，進而打造出 COBRA 史上最遠且手感最佳的超級鐵桿。

飆速遠距王DARKSPEED 超級鐵桿組以金屬木桿的設計作為靈感發想，搭載全新中空本體構造，採用更薄且反應更靈敏的桿頭結構，並將桿面彎曲度提高 25%，創造出更無支撐的桿面，締造擊球時最大球速與更遠距離；為了改善整體聲音與手感，全新 DARKSPEED 鐵桿空凹背內部注滿更柔軟的 920D 泡棉微球體，這些泡棉微球體會膨脹並填滿整個內部空腔，並且支撐起 PWR-BRIDGE 的重量，同時提供減震效果，帶來柔軟的手感和出色悅耳的擊球聲音。此外為了優化整套鐵桿的性能，DARKSPEED 鐵桿採用漸進式 TECFLO構造，4 鐵到 7 鐵為搭載 PWR-BRIDGE 與 PWRSHELL 的全中空桿頭設計，8鐵到 PW 漸進為非嵌入式桿面的全中空設計，而 GW 與 SW 則為半中空設計。於 PWR-BRIDGE 配重科技的革新方面，DARKSPEED鐵桿將 PWR-BRIDGE 配重懸掛在單一柱體上，使其近乎完全自由浮動在中空桿頭內，此強化性能的設計能讓桿頭重心更低，帶來最理想的出球狀態，同時改善桿面與桿底彈性，優化球速與出球角度，實現更快球速。此外，DARKSPEED鐵桿搭載更薄 (1.6mm) 且增大21%的PWRSHELL H.O.T.（高度優化拓撲）嵌入式桿面，能將球速有效提升到全新境界，這個L型杯狀桿面構造採用A.I.設計的改良 H.O.T. 桿面樣式，使整個桿面皆能完整實現更快的速度與絕佳的擊球效率，同時 H.O.T. 桿面運用策略性厚度配置，擴大桿面甜蜜區域以提升擊球效率與球速表現，改善偏離桿面中心擊球時的球速。

「當我們談及距離鐵桿時，COBRA 一直是這個領域的專業領導者。此款 DARKSPEED 鐵桿更是我們最強大的籌碼，能創造出無與倫比的速度和絕佳手感。」COBRA GOLF 球桿研發副總Tom Olsavsky說。「這確實是我們迄今為止製造過手感最好的鐵桿之一。」全新 DARKSPEED 鐵桿組提供變化與單一長度兩種規格，讓球友除了可以選擇傳統的變化長度鐵桿組以外，也可以嘗試 DARKSPEED 單一長度鐵桿組，採用統一 7 號鐵長度減少可能的變數，透過單一長度設計讓整組鐵桿獲得一致的瞄球設定、擺球位置及揮桿，帶來更精準一致的球路表現。為確保長鐵桿在採用較短長度設定時依舊能提供最佳性能，單一長度 DARKSPEED 鐵桿的 4 至 6 鐵搭載較寬的桿底與稍弱的桿面仰角，讓球友輕鬆揮打出更高的彈道。同步推出 DARKSPEED 女用鐵桿，以獨特霧黑及冰藍配色搭載碳纖維輕量彈性桿身，打造外觀與性能兼具的最佳揮桿利器。

2024全新飆速遠距王 DARKSPEED超級鐵桿組即日起正式發售，搭載全新中空本體構造、更柔軟的泡棉微球體、改版新升級的 PWR-BRIDGE配重系統、增大的 PWRSHELL H.O.T (Highly Optimized Topology 高度優化拓撲) 桿面科技，完美釋放距離潛能。COBRA 亦將於全台接續舉辦多場球友試打會，邀請高爾夫愛好者親身體驗DARKSPEED鐵桿的絕佳手感及優質性能表現。