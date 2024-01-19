未來之星系列賽全國青年盃 謝睿哲奪男子第一、林潔恩摘后冠

未來之星系列賽全國青年盃，1月18日在苗栗全國花園鄉村俱樂部完成最終輪賽事，當天的氣溫不像冬天，但強風又回來了。風勢一直是全國球場的自然難度，讓今天的決賽輪反而像是領先者守成，追趕者難追的局面。全場僅有兩人低於標準桿，那就是林居佑跟江曉春的71桿，林居佑後九洞的34桿更是搶眼，最終他以+9桿竄升到男生第四名，江曉春則是並列女生組第五。

生組的爭霸就是鎖定最終組，尤其是只落後謝睿哲三桿的黃凱駿跟林楷傑，他們兩人昨天分別打出69跟70桿，企圖延續這個追趕氣勢。果然，林楷傑在前九洞就展開攻勢，打出三博蒂、無柏忌的33桿，而謝睿哲也有35桿的好表現，兩人的總桿差只剩一桿。轉進後九洞，反而是該組的另一人張睿洋相對穩定，其他三人表現不佳，本有機會逆轉的林楷傑頻頻失誤，只打出43桿的成績，最終以總桿+8桿跟黃凱駿並列第二，謝睿哲便以+2桿，六桿之多勝出奪冠。謝睿哲表示，今天一開始並不穩定，因為第一洞就柏忌，而林楷傑是博蒂，第一洞就被追了兩桿；一直到第三洞果嶺前的20碼球，切進博蒂要回一桿才穩定下來。雖然林楷傑在後九洞沒給壓力，謝卻在第15至第17洞連續柏忌，最後才在第18洞打了博蒂畫下句點，保住他在賽前所設定的：三天+3桿以內，而這確實也足夠贏得比賽。

女生組的林潔恩跟曾芷盈前兩天的桿數完全相同，今天的競爭是正面對決。只是，兩人今天的狀況都不好，兩人更從第4至第7洞都同時柏忌，打完前九洞林潔恩以一桿領先，勝負還是能以預料。後九洞兩人都有抓一鳥，但是曾芷盈失誤較多，再多落後兩桿，最終以三桿之差敗給林潔恩，林潔恩順利拿下冠軍，而第一天打完並列領先的詹可米，今天表現回穩，最終與陳芸禾並列第三完賽。以這樣的結果贏球，可以想像林潔恩並不滿意，尤其是她即將要去參加亞太業餘錦標賽，本希望以新的球桿與好的比賽內容去挑戰比賽的；雖然結果不如預期，她還是會持續練習，讓自己帶著信心出去比賽。

賽後頒獎期間，由謝霆葳所發起的「葳力無限回愛未來」小額募款活動，進行最後的紀念品義賣活動，其中包括史畢斯跟李旻的奧運簽名旗。李旻的旗子還沒上拍賣就被高價買走，史畢斯的簽名旗本來設定25000台幣起拍，最後由黃凱駿的哥哥以五萬元競拍走。

原本設定要籌款10萬元的葳力無限活動，最終以26萬7300元超標完成。所有善款將捐給未來之星高協，以幫助協會舉辦比賽培育更多的青少年。謝霆葳在全國球場培訓十年，目前還在美國念碩士班，他有感於全國球場跟吳憲紘總經理的無私付出，為的就是培養青少年球員；現在他以身作則做回饋，並在媽媽的支持下，特地發起這個小額募款活動，讓現在的青少年能心存感謝，他日也能盡一己之力，回饋孕育過你的環境。

這場未來之星全國青年盃屬於2023年度賽程。今年三月將展開2024年度的春季盃，未來之星理事長吳憲紘先生表示，新年度的未來之星比賽強度將會更高，以磨練大家接軌AJGA比賽的能力，而這星期日同在全國球場，潘政琮AJGA國際系列賽即將登場，吳總也期待大家能有好表現。