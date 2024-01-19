富采認列資產減損34.5億 擬出售竹南廠房獲利約1億

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發光二極體（LED）廠富采投控19日董事會通過以新台幣6.7億元出售竹南廠房；另外依國際會計準則第36號認列資產減損34.5億元。

富采投控發言人張博儀19日在台灣證券交易所重大訊息記者會指出，近期積極整合集團台灣廠區資源，優化廠房空間利用，原擬於竹南新建微發光二極體（Micro LED）生產廠區，將改由利用現有子公司晶元光電其他廠商生產，以撙節資本支出，提升資產使用效率，加速Micro LED發展。

張博儀說明，以6.7億元處分2022年新購的晶電竹南廠房，預計可獲利約1億元。

提列資產減損部分，他解釋，擬將晶電於合併廣鎵時所取得商譽31.42億元及因廠區整併產生的閒置資產3.08億元認列減損，合計影響富采控股合併本期淨損金額34.5億元，每股虧損約4.58元，並預計在2023年第四季的財報認列。

他說，認列資產減損主因全球景氣不佳，消費需求疲弱，導致晶電台灣廠區藍光晶粒業務產能利用率偏低，正加速進行台灣廠區資源優化整合；且富采控股近期市值低於淨值，依國際會計準則第36號「資產減損」進行資產減損評估不動產、廠房及設備暨商譽等資產未來經濟效益後，認列資產減損。

晶元光電董事長范進雍指出，雖然2023年國際知名品牌的微發光二極體電視只出貨不到千台，但2024年可望大幅成長，晶電出貨的微發光二極體電視LED也可望明顯放量；至於車用顯示器的微發光二極體顯示器LED可能要等到2027年才會放量。

至於迷你發光二極體（Mini LED）背光源，范進雍解釋，2021年大量出貨給大客戶，但2022年資訊電子產品市況不佳，量只有2021年的一半，2023年也差不多。

張博儀說，第二季通路庫存近底部，從全年來看，有奧運、人工智慧個人電腦（AI PC）需求帶動，將有利於LED面板背光模組市場。