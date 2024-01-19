林百里：廣達今年全面AI化 龍年要當龍頭

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代工廠廣達今天舉辦尾牙旺年會，董事長林百里表示，人工智慧（AI）時代已經來臨，「沒有AI我們就不做了」，不只個人電腦（PC）、伺服器要導入AI，車用電腦更要AI化，廣達今年將全面AI化，龍年還是要當龍頭。

林百里於開場致詞指出，去年一年很精彩，「因為AI時代已經來臨了」，廣達準備很久，從2016年開始準備，去年得到最好的機會與成果。由於AI需求非常暢旺，廣達很多訂單源源而來，去年整年業績和獲利長紅。他在現場特別鞠躬感謝員工努力打拚，為公司全力以赴，做出好成績。

林百里說，「去年已經過去了，我們趕快把它忘記，今年更加努力，要乘風破浪」，乘風是乘著AI的大風，破浪是排除萬難往前進，「今年是龍年，我們還是要當龍頭」。

他強調，廣達今年要全面AI化，「沒有AI我們就不做了」，不只個人電腦（PC）、伺服器要導入AI，車用電腦更要AI化，今年全部靠AI做各種應用，廣達有AI製造、AI醫療與AI移動駕駛，AI應用才是市場所需要的，才是廣達價值所在，廣達要創新解決方案和價值。

林百里指出，日前有報導指出，廣達是年輕人最喜歡加入的公司之一，「這個比漲停板還重要」，廣達需要更多菁英和年輕人加入，讓廣達更壯大，這是他今年的希望。

廣達副董事長梁次震表示，2023年他覺得很緊張刺激，從去年初開始，2022年延續的壞事還沒去掉，就看到新的刺激，像是以哈戰爭等很多壓力，多虧員工花精神打破僵局，廣達去年雖然營收稍降，但利潤卻能夠維持。

梁次震說，進入2024年，雖然景氣等很多壓力仍在，「可是我們夢想是無窮的」，因為有AI，很多產品都會關注AI，今年廣達「還要變出很多A出來，讓我們變成A+公司」。

廣達今天旺年會參加人數破萬人，席開超過千桌，邀請告五人、家家、任賢齊等藝人表演，總獎金超過5,000萬元，最大獎為現金30萬元。