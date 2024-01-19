台北君悅圍爐爆滿、年後同業用餐85折

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搶先布署年後淡季餐飲市場，台北君悅酒店搶先預告祭出年後同業優惠，凡任職於飯店、餐飲、大眾運輸、美食外送或媒體產業，自2月15日至3月31日平、假日午餐或晚餐時段，預訂Zaga Zaga義大利餐廳及凱菲屋、彩日本料理兩間人氣自助餐或漂亮廣式海鮮餐廳及雲錦中餐廳、寶艾西餐廳享85折優惠。每日限量，事先預訂，結帳需出示公司識別證或公司名片。

台北君悅年前推出優惠方案搶攻國旅商機，2月29日前，免費加入凱悅天地會員，預訂「悅會冬季」住房專案並於3月31日前完成住宿，享標準房價85折限時優惠，需於三天前訂房；搭乘西洋情人節、228假期出遊熱潮，期能帶動2月整體住房率逾70％，點燃冬日旅程的暖意精彩。

看準龍年節慶贈禮商機，台北君悅酒店推出「豐龍迎祥」系列贈禮，並拉長銷售戰線澎派開賣，推出近二十款商品，囊括六道式大中華外帶圍爐年菜、手工糕點、精美禮盒及連年供不應求的元宵湯圓，亦有精燉花膠火烔雞湯、黃金滿堂鮑魚佛跳牆兩款冷凍燉湯禮盒，售價自380元自6,888元不等，目標年節外帶贈禮營收突破600萬，較去年成長兩成。

台北君悅酒店館內八間餐廳及宴會廳與獨立包廂桌宴，訂位於去年10月中旬即全數滿訂，兩間自助餐廳凱菲屋及彩日本料理除夕夜加開兩輪餐期，以豐盛升級菜色迎賓，除夕夜當晚餐飲營收上看1,200萬。

每逢年節，台北君悅兩間中餐廳所推出的熱菜桌宴最受饕家矚目，集結熱賣佳餚錦集、雲錦中餐廳及漂亮中餐廳各限量推出100套當日現做的四人份外帶圍爐美味，開賣兩週旋即銷售150組，選用環保健康玻璃器皿盛裝，在家也能營造五星用餐氛圍。雲錦中餐廳菜色：酒釀甘燒海大蝦、松露炒帶子魷魚、鰻鯗燒子排、樹子醬蒸石斑等；漂亮廣式海鮮餐廳則網羅松露金蒜烏冬大蝦、火朣蒸鱸魚、宮廷醬烤豬腱

腿等功夫佳餚，原價8,888元、優惠價每套6,888元。