三峽農會攜手大賣場 彰顯農業角色實踐SDGs

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在2024年結節慶季，由賣場舉辦的「台灣農業百大精品展」與三峽區農會及全台灣農會攜手合作，匯聚來自三峽區農會及加入了台灣農會百大精品展覽的陣容，不僅呈現農業優質產品，同時彰顯農業在實踐SDGs中的重要角色。三峽區農會總幹事張永巨表示，這次合作不僅是對台灣農業的一大肯定，更是在農業通路發展邁向更高層次的重要一步。 透過賣場愛買精心挑選限定禮盒，企圖喚起更多人對SDGs的認知，以更加關懷環境和社會的態度選擇商品，實踐「無貧困、零饑餓、健康和福祉、負責任的消費和生產、氣候行動、生命陸地、生命水域、和平、正義及強而有力的機構」等多個SDGs目標。

三峽農會表示，農會百大精品不僅在品質上有絕對的保證，更注重友善農業方式的實踐，尊重勞動者權益，貢獻社會、環境與經濟的共融價值，從新鮮水果到特色蔬菜，再到精緻的手工食品，每一份商品都是對農業永續發展的實際貢獻。

張永巨表示，透過這場「農業百大精品盛宴」，將展示三峽區及全台灣農會最優質的農產品，也包括台灣農友辛勤耕耘所得的新鮮水果、特色蔬菜以及各種初級加工食品，此外計畫透過這次盛宴提升農產品的品牌價值，開拓更多的市場機會，讓更多的人認識和支持我們在地台灣農會。

對於未來的規畫，張永巨表示將致力於推動友善農業方式，農業部也持續強調環保和永續發展，期望這次合作能夠成為引領更多創新農業通路的契機，同時促進農會產業鏈經濟的蓬勃發展。