拿莫伊漾、徐若熙讓日人服氣 CITIZEN邀站台

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日前2023年亞洲棒球錦標賽冠亞軍爭霸賽，日本隊以一分險勝中華隊，中華隊兩大戰將拿莫．伊漾、徐若熙的優異表現，讓中華隊雖敗猶榮，讓日本人也服氣。日前日本腕表品牌CITIZEN發表光動能Eco-Drive系列新款腕表，日籍總經理渡邊將人欽點兩人擔任品牌之友，球場上以球會友，球場下以腕表交心，英雄惜英雄，別具意義。

被日本隊視為可敬對手、給予「台灣隊長2.0」封號的拿莫．伊漾，身穿一襲淺色西裝搭配CITIZEN光動能全球電波對時HAKUTO-R限定表，笑說自己會打球、彈吉他、唱歌，還會寫書法，文武雙全、動靜皆宜，如今又穿上帥氣西裝、戴名表，自詡「有王子風範」，為了證明自己歌唱得不錯，還當場唱了一首「應援曲」，贏得滿堂掌聲與笑聲。

在中韓大戰上被韓國隊譽為「怪物投手」的徐若熙也不遑多讓，身穿黑色高領毛衣搭白色西裝，搭配CITIZEN光動能全球電波對時腕表，期許自己未來會有更多出國比賽的機會，這款電波對時腕表可自動對時、轉變時區，加上光動能在陽光下就能充電，將會十分方便。

研發超級鈦技術領先同業的CITIZEN，近年來積極參與日本民間月球探測HAKUTO-R計畫，並同步推出光動能全球電波對時HAKUTO- R聯名限定表，表殼採用登月計畫同等級的超級鈦，表盤則採用Fujifilm結構色技術，並以可回收材質製成，紫藍色的漸層表盤呼應HAKUTO-R在太空旅行的宇宙美景，背底蓋以雷射刻有HAKUTO-R標誌，光動能在充滿電後可持續運作10個月。

另一款亞洲限定款的光動能全球電波對時表，則以大自然美景為設計理念，金色時標及按把象徵陽光灑落大地，表盤為綠色BIP電鍍，象徵山林神秘的面貌，具備26個世界時間和兩地時間等實用功能，光動能在充滿電後可持續運作8個月。