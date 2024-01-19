君品酒店獲「台灣最美都會飯店」 推「春日住房專案」 享五大禮遇

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易遊網第六屆《2023台灣最美飯店暨年度風雲飯店》頒獎，台北君品酒店獲「台灣最美都會飯店」肯定，並拿下台北市最美都會飯店最高票。

迎接2024年春節龍年的到來，君品酒店推出「春日禮遇住房專案」，只要從官網預訂並連續入住豪華客房或以上房型兩晚，即可享有五大禮遇，包括：翌日雲軒西餐廳的繽紛自助早餐、免費客房迷你吧飲品、免費停車，及禮車送機服務與洗衣服務9折優惠，豪華客房單人入住5,610元起，雙人入住6,035元起。

另外，「長住有禮住房專案」特別為長期旅外國人、商務人士或計畫在台北進行深度旅行的貴賓提供舒適的休息體驗，只要連續預訂14晚起，即可享有官網房價8折優惠，並享七大專屬禮遇包括：免費精選葡萄酒、3,000元餐飲抵用金（客房餐飲除外），享客房迎賓水果、免費客房迷你吧飲品、免費停車，及禮車送機服務9折優惠與洗衣服務8折優惠，讓貴賓感受到如同回到家一般的溫馨。

君品酒店總經理游梓雯表示，得獎代表旅客對君品酒店的肯定，也鼓舞著君品持續創新往前，游梓雯並感謝君品酒店團隊上下一心的努力，將君品這座結合了東西方藝術美學的古堡空間、細緻的五星級服務和美好的住宿體驗，完美呈現給每一位來君品酒店的客人，未來君品也將以創新行動升級軟硬體，結合美學與永續關懷，打造頂級旅遊體驗。

君品酒店法文名稱「PALAIS de CHINE」意指「中國的皇宮」，由建築師陳瑞憲以西方設計美學融入東方哲學打造的頂級法式五星酒店，呈現出濃厚巴黎生活風情，飯店內東西文化兼具的特色空間、藝術品藏品和古董家具凸顯高貴氣質，宛若一座藝術收藏豐富的歐洲貴族古堡。並擁有連續六年獲得米其林三星的「頤宮」中餐廳及三度獲得米其林入選餐廳的義式餐廳「雅意」，提供結合藝術美學、五星服務及星級美食服務的頂級旅宿體驗。

除了美學，一向推動永續旅遊和創新服務升級旅客體驗不遺餘力的君品酒店。近期更在每樓層裝設義大利進口的「Blupura氣泡水機」，提供貴賓新鮮、純淨、健康的微礦氣泡水、常溫水和冰水。此外，每間客房提供全球多語新聞和雜誌數位內容平台「PressReader」，滿足旅客對多元文化和即時資訊的需求，同時環保友善，不使用紙張，努力結合低碳與旅遊，為永續旅遊盡一份心力。