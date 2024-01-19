中保科旺年會送大禮 林建涵：今年起加薪5％

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中保科技集團19日在南港展覽館舉辦2024集團旺年會，主題為「超越巔峰 無限未來」，尾牙席開近三百桌，中保科技（9917）董事長林建涵率先宣布加薪政策，全體同仁將調薪5％，調薪從1月1日開始，這也是台灣科技保全產業，第一家響應政府加薪的企業，近萬名中保科集團員工受惠，尤其第一線的基層員工受益最大。

2023年中保科技繳出亮眼的成績單，並獲得富時羅素新增納入台灣高股息指數成分股，在全體同仁的團結合作齊心努力下，中保科技集團業績依舊持續穩健成長，旗下子公司更是屢創佳績，2023年合併營收達到170.71億元，較去年成長11.2％，再創歷史新高，若以18日收盤價計算，集團總市值已達518億元，展望2024年，林建涵以審慎樂觀的態度迎接新的一年，有信心超越2023年。

因應2024年多變的國際經濟局勢，林建涵表示，中保科進行了組織最佳化調整，新的總管理處以及營業團隊更具敏捷優勢，相信在2024年會展現更強大的競爭力。展望2024年，集團仍從科技系統保全核心出發，提供安心、安全、信賴的服務，觸角則是多元化的布局，從食醫住行育樂提供服務，最關鍵是我們也AI是智慧城市的開創者，也是系統平台最強大的整合者，以完善後端服務平台，24小時的全時服務。

林建涵表示，除了調薪，更重視年輕員工的生活，中保科近年來也在全台打造60處員工宿舍，162個床位，「免費」提供外地求職或工作調度的員工入住公司宿舍，不需額外支付水電網路費，每月僅需支付百元清潔費，對住宿的員工來說，可年省10萬元以上，對家人或自己在財務及生活規劃上將更有餘裕。

林建涵也表示，他期待2024年中保科技的夥伴都能充滿信心和決心勇做開創者，並持續創新，這是中保科技不斷前行的原動力。在2024年，我們要以寬廣的視角關注行業趨勢，抓住機遇，勇於創新，引領整個行業向前發展，我們要以實際的行動，推動智慧城市建設，讓每一座城市都成為充滿智慧和活力的地方。

中保科技尾牙旺年會寵員工也不手軟，不僅送出兩台百萬名車，還有包括百萬現金獎等，iPhone 15 等百項獎品激勵犒賞同仁，同時也請到動力火車、安心亞、黃妃等，還有去年熱播的「開創者」戲劇中温昇豪、蔡淑臻、李國毅等主要演員的表演及互動，讓現場三千多名員工嗨翻天。【中時新聞網 黃琮淵】