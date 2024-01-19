國產董事長徐蘭英不看淡2024 出貨可望年增3％到5％

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國產建材實業集團19日舉辦大型尾牙，董事長徐蘭英表示，雖然政府打炒房政策仍在，但北部都更、北投士林科技園區題材持續發酵，及中南部科技廠房持續建設，今年營運不看淡，出貨量可望較2023年成長3%到5%。

國產實業19日攜手中保科技舉辦尾牙，在南港展覽館席開逾200桌，今年最大獎是休旅車，共提供兩部讓員工抽獎。

國產實業2023年合併營收210.41億元，年減1.12%，不過受惠科技業擴廠帶動混凝土需求，國內本業營收累計至177.58億元，創史上最高紀錄。

展望今年，徐蘭英表示，2023年政府接連祭出打炒房政策，建商因而放緩推案，但國產仍繳出本業創高的紀錄，預估隨著北部都更、中南部科技業擴廠、公共工程持續進行等題材助攻，今年可望延續出貨動能，目標出貨量較2023年成長3%到5%。

產能布局方面，徐蘭英指出，國產是「短腿事業」，透過在全台多點布局，以區域聯防的形式讓客戶快速拿到貨，為延續競爭優勢，國產除了在台南增設仁德廠、台中租用太平廠，同時也在新北汐止、高雄仁武和鳳山擴增生產設備。

綠色事業部分，徐蘭英指出，集團所屬的福州礦山因應淨零碳排趨勢與建設政策，積極往綠色礦山邁進，並引進5G儲能電站，透過手機App遙控電子雷管進行礦山爆破，並啟用數10輛電動車進行綠色運輸。