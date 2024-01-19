台北老爺三款新春禮盒開賣 1月26日前訂購享優惠

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

搶攻年節送禮商機，台北老爺酒店推出「大吉大利」、「好運旺旺」，以及「老爺經典」共三款溫暖佳節的新春禮盒，搭配老爺烘焙坊的經典招牌商品夏威夷果仁牛軋糖、老爺鳳梨酥，以及柚香金萱玄米餅乾、焦糖海鹽餅乾等，新春禮盒價格每款售價820元至1,600元不等，1月26日前預訂，可再享優惠折扣，10盒可享95折、30盒9折、50盒85折。

台北老爺酒店精選用料，禮盒外型維持一貫的優雅風格，強調面子與裡子都不馬虎。各款招牌甜點組合絢麗登場，有海內外馳名的夏威夷果仁牛軋糖，選用法國Echire手工奶油、法國庇里牛斯溫泉鹽之花、澳洲頂級夏威夷果仁製成，顆顆飽滿香醇。楓糖鹽之花堅果塔選用加拿大楓糖融入法國鹽之花，經高溫焦化而成的糖漿，混合高品質堅果製作。口感細緻、味道香醇的老爺鳳梨酥，選用法國Isigny AOC奶油與台南金鑽鳳梨，呈獻最精緻細膩的風味口感，適合細細品味。

另一款甜點柚香金萱玄米餅乾，則取用台灣的柚子花和金萱茶燻出來的柚香金萱風味，再結合日本玄米粒製作而成的餅乾，融合了台灣與日本特色。焦糖海鹽餅乾焦糖微苦的基調襯托出餅乾的濃郁酥香，尾韻帶有一絲優雅海鹽風味。

除了自製手工餅乾外，近年受到消費者喜愛的新鮮水果果乾這次也入選為禮盒內的特色商品，禮盒內的平安旺來果乾口味有鳳梨、蘋果、奇異果、西瓜等，成為今年送禮的最佳選擇。所有的老爺禮盒都將精緻食材，濃縮在每一口用心感心的新年賀禮，滿足每個人對禮盒口味的不同期待，為新的一年增添更多歡樂時光。