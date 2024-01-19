台灣玻璃館21日辦祈福公益感恩嘉年華會

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由財團法人台灣護聖宮教育基金會，即於本週日1月21日(農暦12月11日)，在中部彰化彰濱工業園區，台灣玻璃館、玻璃媽祖廟、白海豚親子公園，舉辦『2024歲末年終祈福嘉年華暨社會文化環境公益、感恩體驗活動』。並於嘉年華會當天下午五點在玻璃廟正殿，舉行聯合祈福三獻大典，財圖法人台灣護聖宮教育基全會董事長林肇睢，誠敬邀與各界貴實、委員、志工蒞臨現場共襄盛舉、共沐神息。

據財圖法人台灣護聖宮教育基金會董事長林肇睢表示，歲末年終祈福嘉年華暨社會文化環境公益、感恩體驗活動，將分區段同步進行，以(一)【文化公益活動】﹔自上午八點開始分別在玻璃館園區即有﹔名家藝文特展、誦經祈福、音樂饗宴、神偶體驗，(二)【環境公益~白海豚親子樂園】；生態列車遊園、海洋浮球彩繪、生態動植物介紹、與可愛動物合影、淡水魚特色介紹、生態常識闖關。(三)【社會公益】﹔中西醫義診、血糖免費自我檢測、筋絡按摩、春聯揮毫、女媧補天 養生美食分享、藝品義賣。(四)【祈福主秀】；茶席、來賓交流、三獻大典、沙琪瑪招財龜、金磚信杯等。

其中，【海洋浮球彩繪】在21(日)12:00-1:00於玻璃媽祖廟參加白海豚子樂園活動時，須注意﹔1.請參加「海洋浮球彩繪」的民眾於1/21取回浮球時，需填寫三聯單:第一:主辦單位留、第二聯:參加者留、第三聯:繳回作品黏貼。2.彩繪完成的浮球，請於2/1或2/14(年初四、五)繳回作品,繳處「台灣璃館服務櫃」。3.浮球作品將於2/16進行評選,選後電話通知得獎者。4.得獎者,請於2/24早上11:30領獎~得獎者1人及家人3人可到「台灣玻璃館」獎及參加聚餐。5.獎品禮券:可購買玻璃廟商品，第一名:3000元禮券、第二名:2000元禮券、第三名:1000元禮券、佳作12名:500元禮券。

台灣玻璃館地址；彰化縣鹿港鎮鹿工南四路28號 (04)781-1209 https://tw.glasstemple.org/