集保：基富通基金平台推安養信託 退休更有保障

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台灣集中保管結算所董事長林丙輝今天表示，將推動「安養信託」，讓基富通證券平台的「退休專案」，或其他基金受益人可將投資基金的本金及獲利信託，在退休時可採按月領息或一定額度的做法。

林丙輝在歲末迎春記者會受訪時指出，為響應政府保障國人退休政策，集保旗下基富通證券的基金平台推出「好享退、好好退」基金優惠方案；為進一步提供參與方案的基金受益人獲得更好的退休保障，將鼓勵參與退休方案的基金受益人，進一步參加平台推出的「安養信託」方案，不要一次將錢領出，讓退休生活更有保障。

他說，安養信託方案將報請金管會核准後再推動，盼今年內能夠成行，在基富通證券基金平台購買基金的受益人將有多種選擇方案，例如將基金的本金及獲利信託，在退休時按月領取銀行孶息，或領取設定的額度等，細節將進一步研議後再公布。

基富通證券統計，連續第四年獲利，2023年全年自結每股盈餘2.65元，截至2023年底，累計受益人數逾25.5萬人、基金存量突破1200億元，分別成長9%、35%。其中，20歲以下新增開戶數近3000人、年成長152%，且30歲以下新開戶占比33%，凸顯鼓勵青年理財的成效。新推出APP在短短3個月內累計下載人數超過9萬人。

除基富通基金平台規模大幅成長，林丙輝強調，集保在2023年保管的上市櫃股票市值達65兆元，再加計債券、基金、票券以及跨境資產合計約85兆元，年增24%。

林丙輝表示，看好今年台灣基金市場規模擴大，除了熱門的ETF之外，在金管會核准主動式基金加入市場後，規模將更進一步成長，也看好美國聯準會（Fed）降息後，帶動股票市場交易。