農曆年節將至 平鎮警揪民間寒冬送暖揪感心

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年節將至，桃園市平鎮警分局邀集觀音根滿慈善基金會、平鎮區農會、朝敏蔬果及福田農場，偕同分局長徐坤隆及各所長，一同至轄內參與「寒冬送暖愛心公益暨年節防詐宣導」活動，平鎮分局不僅準備充沛的物資外，也聆聽民眾心聲，就是盼在過年前夕，能讓清寒困苦家庭也能過個暖冬及好年。

觀音根滿慈善基金會董事長劉建三表示，推廣慈善的理念與提供社會福利是基金會成立的目標，得知平鎮警分局在年前籌辦此次寒冬送暖活動，立即與朝敏蔬果董事長黃宇駿協助平鎮分局一同籌備一同籌備；平鎮區農會總幹事葉思瑋及福田農場等地方善心人士聽聞後也共襄盛舉，共募集各項生活物資、白米300餘斤、豆苗100盒、每戶慰問金新臺幣1600元及一套年菜組合，提供給分局轉贈給平鎮區內弱勢的家庭享用。

另因近年詐欺犯罪持續高發，詐騙手法多元，平鎮警方也特別結合寒冬送暖活動，針對「假投資」、「解除分期付款、假網拍」及「求職陷阱、假貸款」等詐騙犯罪手法，親手設計製作三款明信片讓民眾收藏，希望透過創新且淺顯易懂的可愛插圖，強化民眾防詐觀念，讓民眾都能夠安心、快樂過好年。

徐坤隆也說，目前社會上仍有許多人需要被關懷及幫助，此次寒冬送暖活動也特別感謝觀音根滿基金會、朝敏蔬果、平鎮區農會及福田農場等各界善心人士的大力支持，希望藉此善心活動拋磚引玉，讓更多社會大眾伸出溫暖雙手，讓弱勢者能夠感受到社會的溫暖及關懷。