富邦人壽總公司大樓擬今年6月搬遷

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富邦金控19日公告旗下子公司富邦人壽經董事會決議通過總公司遷址案，將從現址松山區敦化南路遷至信義區松高路。富邦金表示，富邦人壽大樓(A25)為富邦興建的指標性建築物，為樹立企業標竿形象，富邦人壽總公司所在地擬遷移至新大樓「台北市信義區松高路77號8樓」，總公司原址「台北市松山區敦化南路一段108號14樓」仍作為辦公職場使用，將依法申請變更為總公司之異地辦公場所。

富邦金控表示，富邦人壽預計遷入25大樓的部門，包括如：財務、精算、投資、法務、法遵及風控等部門約800多人，預定113年6月遷入。

富邦信義A25總部是富邦人壽一座地上樓層54樓，地下樓4樓的頂級商辦摩天大樓，建築物高度266.3公尺。此基地包含辦公大樓、附屬商業棟和美術館三座建築，地址位於臺北市信義區松高路與松勇路之間，土地面積約18,020平方公尺，約佔地5,451坪，總樓地板面積達132,362平方公尺。

據了解，建築整體設計由1998年普立茲克建築獎（Pritzker ArchitecturePrize）得主Renzo Piano Building Workshp操刀，姚仁喜大元建築工場設計監造。並由國內著名施工團隊利晉工程、中鋼結構、美港聯和共同打造。A25大樓邀請知名全球業界科技先驅西門子公司為本案規劃能源與環境設計控制，並已榮獲台灣綠建築及美國LEED黃金級認證。