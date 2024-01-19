大選落幕 新北違規競選廣告少近8成

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總統大選已落幕，新北市環保局13日及14日連續兩日，動員各區清潔隊人力執行轄內違規競選廣告物拆除與選後復原作業，2日內共拆除616件，而今年選舉期間拆除違規廣告物共932件，較上屆四年前的總統選舉減少77％違規競選廣告。

環保局也特別呼籲參選人，勿任意張貼銘謝賜票於公共設施影響市容觀瞻，倘查獲張貼違規廣告的行為人，將依廢棄物清理法規定查處，最高可開罰6000元罰鍰。 環保局表示，近日接獲民眾反映有銘謝賜票文宣張貼於電線桿等公共設施的情形，此舉為新北市公告的污染環境行為，環保局除已逕予清除外，並將調閱監視器查找違規行為人，經查證屬實，將依廢棄物清理法規定開罰。目前環保局持續加強巡檢稽查，也呼籲候選人多利用網路或是其他管道謝票，共同維護市容環境。

環保局說明，依據競選旗幟設置管理規定，競選宮燈旗或旗幟的設置時間為投票日(含)前30日內即自去年12月15日至今年1月13日，新北市可設置競選旗幟的地點除了向各區公所申請設置宮燈旗外，包括候選人主辦事處同側道路各50公尺範圍內及各辦事處10公尺範圍內將旗幟懸掛或綑綁等方式，或安裝旗座或旗叉，不得以膠布固定。

環保局分析，在選舉過後，13日及14日拆除的競選廣告物中，最多為旗幟及布條廣告共474件，其次是帆布廣告140件及其他看板及紙類違規競選廣告2件。而自選前至14日，環保局拆除違規競選廣告物總數為932件，相較4年前的4,156件減少了77％，由此可見新北市的選舉文化逐屆在改變。 本屆選舉期間大多數候選人皆遵循「新北市政府辦理總統副總統及公職人員選舉競選旗幟設置管理規定」合法向各區公所申請宮燈旗設置，或於服務處規定範圍內設置單面旗，顯示出新北市轄內候選人，已達成選舉宣傳與共同維護市容的默契。 環保局表示，為落實資源循環零廢棄，拆除後的競選廣告物或商業廣告旗幟，自102年開始，即由直屬隊饒富裁縫經驗的隊員製作再生環保袋、飲料提袋、窗簾等，並依據使用經驗持續改良版型，讓再生環保袋更便利，產品也將透過每年年底的耶誕尋寶挖寶趣-跳蚤市場活動推廣義賣，而所得全數納入新北市好日子愛心大平台幫助弱勢，完成環保、公益的斜槓。