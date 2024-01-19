育達科大112學年第1學期校務工作檢討會

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育達科技大學於113年1月18日下午於國際會議廳舉辦112學年第一學期校務工作檢討會，全體教職員皆出席參與，會議由吳菊校長主持，安排頒發教師升等獎與退休教師獎及五場專題報告，最後進行綜合座談，共同提出檢討與精進，凝聚共識，達成學校永續經營。

王育文董事長也特別到場期勉大家全力以赴，為學校所有學子提供最好的教學品質及求學環境，另外提及「私立高級中等以上學校退場條例」，此一條例攸關私立學校未來的存續發展，未來私校退場的兩大關鍵就是財務及教學品質。因此，在財務方面，學生人數是學校存續的首要關鍵，有穩定的生源，才能有穩定的財源；另一關鍵指標就是教學品質的檢核，確保學校教學品質，維護學生受教權益，將是現階段校務推動的另一個重點工作。務請全體教職員，從此刻開始，持續努力精進，抱著破釜沈舟、永不放棄精神，達成學校永續發展的條件，務請全體教職同仁共同努力。

本次會議一開始，由吳菊校長頒發教師升等獎給予資管系張毓騰升等教授、資管系胡英麟升等副教授與餐旅系張馨芸升等副教授，共同勉勵全校教師再接再厲，在學術領域不斷精進；接者頒發退休教師獎予通識中心徐暄景副教授及時尚系楊昌鎮客座副教授，並頒發紀念牌乙座，感謝兩位教師對學校與對學生的付出及貢獻。

緊接著吳菊校長致詞以「改變是為了走更遠的路」、「請展現當老師的初心」、「你/妳離退休還很久」及「一起加油」等四項主題向全體教職員勉勵，照顧學生應包含學生生活與專業學習等方向，並以愛心、耐心、愛心照顧學生如孩子；在學校財務以「招生」、「推廣教育」及「申請計畫」等方向努力，最後大家一起群策群力，建立口碑，一步一腳印往前邁進，為學校永續發展共同奮戰。

會中五場專題報告，由招生長邱文頊針對「年度招生策略說明與研討」進行報告、教務長林建宏就教務工作檢討進行報告、學務長胡英麟報告「學務工作檢討」、人事主任傅燕齡報告「教師評鑑暨職員考核辦法相關法令修正說明」及資圖長張宏淵報告「AI 資訊安全暨個人資料保護宣導」專題。最後，在綜合座談時，吳菊校長率領一級行政主管與大家對話，凝聚全體共識，會議在歡笑聲中圓滿結束。