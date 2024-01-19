投資人追捧AI 輝達超微股價創新高

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投資人爭相追捧AI股票，AI晶片龍頭輝達（Nvidia）及二哥超微（AMD）成最大受惠者，股價雙雙創歷史新高。

18日超微股價收漲1.56％，以162.67美元作收；輝達終場漲1.88％，收在571.07美元。

兩大AI晶片巨頭延續去年驚天漲勢，進入2024年迄今已有兩位數漲幅，輝達和超微股價去年分別漲238.8％、127.6％。

輝達及超微股價雙雙攀上歷史高峰，反映投資人對AI類股的需求和興趣持續高漲。此最初為電玩遊戲設計的繪圖晶片（GPU），成了訓練ChatGPT這類AI模型的利器後，AI晶片銷售爆炸性成長。

過去兩年，輝達都是AI公司的主要GPU供應商，而去年標普500指數成分股表現最突出的也是輝達。

不過急起直追挑戰輝達龍頭地位的超微，愈來愈被投資人看好，超微去年發表劍指輝達AI晶片H100的MI300系列。分析師指出，超微優化其AI軟體，也是消除輝達優勢的主因。

TD Cowen分析師拉姆塞（Matthew Ramsay）18日將超微目標價從130美元調高至185美元，投資評等維持「優於大盤」（Outperform）。

幫輝達與超微晶片代工的台積電，18日法說會公布業績優於預期。台積電高層認為，未來五年內，生產AI晶片在台積電營收占比達「high-teens」（17％-19％），高盛分析師哈里（Toshiya Hari）領銜的團隊報告指出，這對輝達和超微有正面影響。

AI熱潮席捲全球，矽谷科技巨頭也投入AI軍備競賽。臉書母公司Meta執行長祖克伯，18日在社群媒體Instagram上透露，打算斥資數十億美元購入輝達AI晶片。

祖克伯說，據該公司AI未來藍圖的規劃，需要建構「龐大運算基礎設施」，這包括在今年底之前，添購35萬片輝達AI晶片H100。

照Raymond James分析師估計，H100售價介於2.5萬至3萬美元之間，拍賣網站eBay上甚至被炒高到超過4萬美元。即便以最低2.5萬美元估算，祖克伯欲購入35萬片H100，至少花費將近90億美元。