國產建材、中保科集團尾牙 徐蘭英、林建涵：今年會更好

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國產建材（2504）、中保科（9917）19日舉行尾牙；去年營收創新高的國產建材董事長徐蘭英指出，在都更、公共工程及科技廠辦及園區的加持下，今年預拌混凝土的出貨量會比去年增加3～5％。

中保科董事長林建涵則表示，中保科已啟動「五年成長計畫」，預期2028年的目標營收將超過200億元。而在去年繳出超級好的業績下，目標可望提前達標。

雖然政府祭出打房政策，建商普遍出現緩建因應，不過，徐蘭英指出，北部多數縣市提出的都更，以及台北市士科園區的開發，都會增加預拌混凝土的需求。

而中南部科技廠辦、科技園區，加上所帶動的周邊房地產熱絡，徐蘭英認為，這些都會為中南部的預拌混凝吐需求帶來成長。

為因應客戶需求，徐蘭英強調，已啟動產能擴充計畫，除鳳山、汐止等地產能的增加，國產建材集團也透過聯網來滿足客戶需求。

徐蘭英強調，雖然國內經濟仍有許多變數存在，但，國產建材在「擇優出貨」的策略下，高毛利、高價值的出貨比例會提升。出貨量雖只有小幅增加，但預期獲利能力會有明顯的成長，2024年的營運一定優於2023年。

在國內網路安全問題頻傳下，中保科集團董事長林建涵指出，中保科技集團布局資安市場有成！旗下的保華資安已經成為政府認證合格的資安服務供應商，並設置「全國認證基金會TAF認證的智慧科技資安檢測實驗室」，也通過 ISO27001資安管理制度國際認證。

國內中小企業對資安這塊需求大增，林建涵指出，這也意味在萬物聯網時代下，中保科所提供的全方位提供用戶，在AIoT設備檢測資安認證一條龍的服務，已獲市場接受認同，並已帶動中保科集團營收動能。

中保科預期，集團的資安服務將會是今年貢獻、成長最快的事業群。

另外，林建涵表示，從今年2024 CES展覽上，可觀察到擁有跨平台整合力的企業才能在AIoT的趨勢下致勝，中保科技累積在系統居家保全，以及智慧城市的實績營運下，是台灣最有能力、也最有經驗，可以快速 協助客戶將物聯、車聯、醫療照護整合在平台上的企業。

林建涵表示，中保科技已著手研發Matter相關的設備，讓智慧家庭服務也能跨系統，幫客戶實現萬物互聯的新體驗。進入AIPC時代，對於耕耘人工智慧（AI）與物聯網（IoT）有成的中保科技，將成為AIPC普及的受惠者。