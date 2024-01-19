中國擬擴大中斷ECFA品項 經部助業者朝高值化發展

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中國宣布擴大研究取消ECFA早收清單關稅減讓，石化、紡織和機械等產業首當其衝。經濟部表示，很早便啟動因應措施，持續協助業者發展高值化產品和多元拓銷，其中石化業可與半導體和電動車產業結合，機械業則發展數位和高階設備。

經濟部產業發展署長連錦漳19日表示，因應中國可能中止海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）部分項目關稅減讓的威脅，經濟部持續與產業座談，盤點拓銷與輔導資源，業者也已做好準備，包括產品高值化發展、分散市場等策略。

連錦漳表示，由於石化業近年面臨中國產能過剩壓力，將持續協助業者發展高值化產品，讓石化業可以與半導體產業或電動車材料產業結合。

中國近日更宣布擴大研究取消ECFA早收清單關稅減讓，影響產業包括農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品。連錦漳表示，機械業邁向高階、數位等領域可提升競爭力，加上荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）等外商在台投資，期盼未來台灣機械業可進一步與半導體設備結合。

分散市場方面，連錦漳舉例，電子業移動速度最快，可以看見業者紛紛布局泰國、墨西哥等地；紡織業過往依賴中國市場程度很高、超過一半，現在逐步移至東南亞及中南美洲，對中依賴度已降至2成，顯示分散市場成果。

他說，「雞蛋沒有放在同個籃子」，因此ECFA關稅減讓若取消，台灣業者也有部分基地設在中國，貨料可以從當地直接供應，對產業衝擊較少，影響程度沒有外界所想像那麼恐怖。

連錦漳透露，過去與產業座談時就已經聽見風聲、察覺蛛絲馬跡，且內部也做好沙盤推演，評估過最壞情況，很早便啟動因應措施，也與相關產業公協會建立聯繫管道，即時掌握產業動態。