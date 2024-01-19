穆迪下調陸四大資產管理公司評級 華融降至垃圾級別

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繼惠譽之後，評等機構穆迪19日全線下調大陸四大國有資產管理公司（AMC）評等，其中中國華融長期發行人評等由「Baa3」下調至「Ba1」，降至非投資級（俗稱垃圾級）。長城資管由「Baa1」下調兩級至「Baa3」。評等較高的中國信達和東方資管，也均跌穿「A3」評等，後者更連跌兩級至「Baa2」。

穆迪解釋，由於大陸經濟增長放緩，加上房地產市場持續承壓，AMC持續面臨盈利能力、資產質量和資本狀況的三方面壓力，而降級是反映預期大陸政府對AMC的支持力度減弱。

穆迪補充，當局會優先將資源調撥給承擔公共政策職能的國企（SOE），多於在商業業務較大占比的公司，而對部分遭受巨大虧損和資本侵蝕的國有AMC，當局亦缺乏具透明和持續的支持。

此外，穆迪指出，因應一眾AMC所收購的不良資產業務，涉及不少房企敞口，預計其資產質量會持續受限，同時減值虧損增加也將持續損害盈利能力。同時，若未來12至18個月沒有股本注入，預計各AMC的核心一級資本比率將面臨較高壓力，尤其是股本基礎近年遭到侵蝕的中國華融。

穆迪將中國華融、中國信達和東方資管的前景展望，由觀察調整至負面；長城資管則續列入在降級觀察名單。穆迪指出，長城資管雖然延遲公布2022年報，公司治理存在缺陷，但仍預期可保留大量商業銀行信貸額度，同時對比其他三大AMC，長城資管的境外債券規模相對較小，故維持列入降級觀察名單。

惠譽本月初也調降大陸四大AMC發行人違約評等一級，並將其中3間列入負面觀察。

惠譽將中國信達、中國東方的評等由「A」降至「A-」，中國華融、中國長城評等由「BBB＋」降至「BBB」。降低評等後，惠譽僅予中國信達評等展望「穩定」，其餘3間國有資管公司列入負面觀察名單。該行將視2023年財務數據，以評估任何進一步的財務惡化或政府減少支持的傾向。

惠譽解釋，考慮到國有資管公司財務表現不佳、資本限制，以及大陸政府為行業提供支持的立場並不一致，將削弱它們有效地管理金融系統內不良資產的能力。

惠譽認為，中國信達的資本狀況和內部盈利能力相對理想，預計它會肩付更多政策責任以支持金融系統穩定，並將有利獲得更多政策支持。

至於中國華融在2021年遲遲未獲注資、中國長城延期發布2022年財報，均反映大陸政府對行業支持的立場不一致。惠譽表示，反映資管公司的股權架構、系統中的角色和政府決策流程，都可能影響公司及時獲得支持的機率。