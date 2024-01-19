松菸24H書店1／20試營運 誠品全年營收戰新高

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誠品生活（2926）松菸24小時旗艦書店20日起試營運，書量擴增三倍至10萬本以上，新增大量人文、兒童等書種，看好人流與業績同步增加三倍，加上夜經濟助攻，預估將帶動整體誠品生活松菸2024年業績，至少比2023年成長30％～40％。

誠品書店資深總監張曉玲表示，誠品松菸整棟量體約6,000坪，改裝後誠品書店空間為過去的1.5倍，書量擴大3倍，期待人流與業績同步增加三倍。誠品生活松菸書店原先一年人流約200萬人次，但在信義店熄燈後，人流轉向松菸店暴增3倍，看好在松菸店24小時書店啟用後，人流增至600萬人次。

疫後觀光客回流，過去觀光客占誠品來客比重約10％～15％，松菸店被評選為最酷百貨，在海外知名度高，每年觀光客比重更高達30％～40％，目前入境旅客仍在復甦中，誠品生活松菸國際觀光客占比還未恢復至過去榮景。

誠品生活信義店在2023年12月24日熄燈，雖然對誠品生活的營收貢獻少一周，但近3個月閉幕活動帶動信義店營收大增5成，且在信義店熄燈後，人潮轉向誠品生活松菸帶動每日人潮增3倍，加上裕隆城新店等大店挹注，反映在誠品生活2023年12月、第四季營收雙創單月、單季新高，帶動全年營收創年度新高。

誠品生活2023年12月營收7.06億元，月增9％、年增17％，首度突破7億元大關，第四季營收19.92億元，季增14％、年增20％，同步創單季新高，全年營收66.43億元、年增19％，改寫年度新高。

法人表示，誠品生活大店效應將在2024年顯現，接下來還有台中480誠品3月正式開幕，台南碳佐麻里店第四季開幕，預估今年誠品生活終端營收比2023年業績約220億元，再成長10％～15％，在實體通路回溫挹注下，誠品生活全年有望轉虧為盈，終結連3年虧損。