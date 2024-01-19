京鼎官網遭駭客攻擊 匯智安全科技宣導靜態資料備份且加密

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鴻海集團旗下半導體設備大廠京鼎16日驚傳駭客入侵，據了解，駭客竄改該公司的網路，並威脅京鼎客戶與員工，宣稱竊得大量的資料，若是該公司管理層不予理會，他們將摧毀其內部網路環境導致無法復原，並揚言若不付錢，將公布所有客戶個資，並讓該公司員工失業。而且BBC、紐約時報、華爾街日報、華盛頓郵報等所有媒體將會報導「該公司不復存在」。

京鼎精密針對駭客事件發布重大訊息聲明，表示偵測到部份資訊系統遭受駭客網路攻擊，事發當下，資訊部門已全面啟動相關防禦機制與復原作業，同時與外部資安技術專家協同處理。目前對所有網域(頁)及相關檔案做全面徹底掃描檢測，高標準確保資訊安全後，即可以日常備份資料復原運作。

台灣資訊安全匯智安全科技總經理鄭嘉信表示，京鼎事件凸顯出「資安深度防禦」與「資料安全」應受到更大的重視。他進一步說明，企業營運的真正數位資產是「資訊」而不是「系統」。現今IT技術可快速復原「系統」，但資訊或資料價值相當高且損毀後果往往難以承擔，是企業真正需要防護的最大重點。

透過此事件證明，以「防堵」及「預警」為核心的資安防護策略，已不再能確保企業資訊系統運作安全無虞。因此民眾更應該重視資安事件發生時，應如何降低損失，避免企業賴以運營的核心資訊系統被徹底摧毀，危及營運。

究其原因，企業運用資訊以靜態(data-at-rest)與動態(data-in-transit)方式存在。大眾已習慣對於動態資料(例如：電子郵件裡的附件、家裡連線到公司的遠端傳輸)進行加密防護，但往往忽略默默被保存的靜態資料安全，這些珍貴數位資產，必須小心進行備份，且須以「加密型態」落地保管，才能預防當入侵者或非授權使用者進行存取時，造成資料被竄改、毀損、遺失、及洩漏等風險。

鄭嘉信表示，匯智安全科技致力於推動「資安深度防禦」概念，且提出「企業零信任網路存取」(ZTNA)解決方案、與資料安全存取系統「FileAegis」產品。主要是基於對資料靜態資料防護於產業作業的了解，發現企業經常妥協於作業習慣以及管理複雜度，而延遲此一風險處置，因此FileAegis基於企業需求、滿足使用者體驗提供各類完整配套方案，FileAegis特別針對data-at-rest靜態資料提供加密與存取控管的功能，讓企業珍貴的數位資產可以在歷經駭客炮火洗禮後，仍能妥善維運，避免大量資料流失造成企業難以承擔的營運風險。

京鼎遭駭不會是最後一次，只要大家資安觀念不改變，如此令人震驚的事件還會一再發生，因此鄭嘉信呼籲台灣企業能更重視資料安全問題，才能防範於未然。