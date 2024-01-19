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台鐵1700億債務怎麼還？鐵道局曝土地償債方式

  • 中時即時 陳祐誠
鐵道局長楊正君（左）表示，台鐵1700億元債務，將透過土地開發方式償還大多數債務。（陳祐誠攝）
鐵道局長楊正君（左）表示，台鐵1700億元債務，將透過土地開發方式償還大多數債務。（陳祐誠攝）

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台鐵今年元旦公司化之後，約1700億元短期債務轉到交通部鐵道局償債基金，鐵道局長楊正君今透露還債方法，擬透過台北機廠古蹟容積移轉，以及台北車站特定專用區開發，償還1500多億元，占整體債務的9成，預計30年內還完。

資產接管部分，台鐵償債基金將辦理台北機廠、E1E2街廓、高雄港站（含臨港線）3處1129筆土地（約60.96公頃）、136筆建物接管事宜；辦理215筆地方公產土地（約11公頃）接管事宜。

楊正君表示，相關資產都已經移交，目前在辦理入帳作業，由於產權複雜還需要一點時間。其中最有價值的土地為台北機廠，但由於已經被劃為古蹟，今年將推動「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」修法作業，讓國有土地能夠比照私人土地，讓古蹟仍能進行容積移轉，創造土地開發利益。

楊正君說明，台北機廠土地面積4萬9749.63坪，容積率300％，規劃2043年至2052年期間分年標售，每坪標售單價約55萬1285元，總收益估822.79億元。

台北車站旁的E1、E2面積3468.42坪，容積率560％，透過都市計畫進行開發案，預估分回辦公室、商場、停車位、現金等，同樣規劃2043年至2052年期間分年標售，預估可有687.65億元。

另高雄港站（含臨港線），預估能有100多億收益等。

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