Fed官員波斯提克預期Q3降息 美債殖利率續升

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

今年在聯邦公開市場委員會（FOMC）有投票權的亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）18日表示，通膨目前正朝聯準會（Fed）設定的2％目標回落，他還指出只要當前經濟情況持穩，預料決策官員將在第三季開始降息。

此番言論讓市場對3月降息的預期出現降溫，帶動10年期美債殖利率應聲上漲3.9個基點到4.142％。19日該殖利率進一步攀升到4.157％。

波斯提克在Atlanta Business Chronicle主辦的一場活動上發表講稿表示，由於通膨回落到2％的進展意外超出預期，加上經濟活動持續降溫，促使他對「聯邦基金利率正常化」的時機預測已從第四季提前到第三季。

他還補充，假若經濟情勢發展與預期出現落差，將會根據最新情況調整對貨幣政策的看法，不過一切都將取決經濟數據而定。

波斯提克提到，鑒於當前的經濟環境難以預測，鎖定確切的貨幣政策立場並不明智。他說最糟結果是決策者先降低利率，然後在通膨走高情況下再度升息。他強調通膨降溫將是崎嶇不平過程，因此Fed在推進政策必須更為小心。

FOMC將在1月30到31日召開今年首度決策會議，市場多預期貨幣政策將連續四度按兵不動。波斯提克這次發言是他在會議靜默期前最後一次公開談論貨幣政策。

波斯提克被視為Fed內部傾向鴿派的官員之一。儘管如此，針對今年的利率政策前景，他也認為Fed應採取審慎做法，確保通膨回到目標水準。

Fed曾在去年12月例會結束後發布點陣圖，當時決策官員預期今年將降息3次，但未確定降息時間。然而市場對降息押注卻太過激進，預測Fed在3月將啟動降息，降息次數高達6次。

為打消市場一廂情願的預期，Fed理事華勒(Christopher Waller) 本周稍早也提到，政策措施應「謹慎調整」，暗示3月不太可能降息。