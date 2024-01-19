金酒20L高粱酒窖藏3年免先付費 中籤者、酒商反應兩極

金酒公司為感恩回饋金門鄉親在本月8日抽出9999名幸運兒可以2萬元價購1罈「20公升59.2度金門高粱酒」，但僅先發放儲酒券，酒品須存放於光華園酒窖3年後領回才附窖藏證書，「付了錢，卻領不到酒」在市場上反應不佳，甚至很多酒商都不願意收購，部分有意願收購的也僅以5百至1千元價差補貼中籤者，也讓這9999名幸運兒原以為在農曆年前可以賺個大紅包的美夢碎裂，心情可謂從雲端跌落到谷底，大罵「拿2萬元放銀行3年生利息都比5百元多」。

金酒表示，因發覺市場的反應與民眾的需求已調整「光華園酒窖20公升59.2度金門高粱酒」領取作業方式，並於今(19)日在官網公告「領取儲酒券時不收取酒品價購款，酒品領回申請時收取每罈新台幣2萬元」的消息。不少民眾得知後認為還算是個好方法，至少不用先花2萬元買張儲酒券壓箱底，而且萬一還是沒酒商要收購，那一大罈酒買回家要往哪放？3年後看有沒有賺頭再來決定要不要買回。

不過部分酒商對金酒「免先付費」的做法仍不樂觀！一名李姓酒商表示，市場需要有現貨才能交易，只有酒劵根本難以流通。而近年來過於密集的推出各類酒品，在銷售不如預期的情況下，酒商資金根本難以周轉，況且也不是每家酒商都有那麼大的倉庫可以囤放來不及銷出去的各類酒品，雖說高粱酒越陳越香，放久了變「陳高」也越值錢，但這應該不是「藏富於民」，而是「囤酒於酒商」。

另一名楊姓酒商則表示，民眾不用先拿錢買儲酒券是好事，但3年期滿9999罈窖藏高粱酒一次問市後，在這麼多數量的情況下價格也不會好，畢竟市場上都是「物以稀為貴」，再珍貴的東西只要數量一多都會崩盤，他也以目前炙手可熱的「龍鎮天下」龍年玉璽酒為例，首波抽籤的4000瓶雖奇貨可居、價錢翻倍，但近期其他通路商的5000瓶再推出，也肯定會掉價，建議金酒在推酒品時應重質不重量，頻繁且大量的推新品只會讓市場崩盤、滯銷，需考量酒商的難處與民眾的利益才為上策。

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