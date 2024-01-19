愛普倈教育顧問採用實境模擬面試訓練方法 助考生考取理想學校

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愛普倈教育顧問成立至今已邁入第18個年頭，為業界輔導經驗豐富的公司，長年鑽研升學制度，不僅協助考生順利考取學校，且還能考得更理想。若考生在校成績百分比居前列，可以繁星推薦作為進階管道，嘗試跨入夢幻校系；未具備此優勢的學生，則利用個人申請方式，靠二階審查資料、面試奪下高分，有機會超越許多學測成績比自己好的同學，進入理想校系。

愛普倈執行長胡逸斌指出，108課綱首屆(111學年度)因制度更迭，導致出現分科測驗分數大降的異常情形發生，但於去年(112學年度)，此分科異常紅利已明顯消失，導致許多考生分科測驗慘遭滑鐵盧，讓選擇個人申請入學管道升學的同學撿到好處，因此建議今年若學測穩定發揮，應以「繁星推薦」及「個人申請」為主要目標。

針對個人申請入學，愛普倈依據常年研究校系選才標準及方法，成功找出協助考生提高成績的方程式，獨創業界審查資料增、修、補輔導模式，透過與同學及家長深度溝通，了解其競爭優勢，增加學習歷程檔案亮點，修改及補強過往學習歷程檔案內容，成功協助考生取得高分。在面試輔導部分領先同業，採用九階段面試輔導，從面試技巧、邏輯、表達開始訓練，並擁有師、親、子合作實境模擬面試訓練方法，備受考生及家長推崇。

愛普倈王經理表示:「我們不以同業為競爭對手，但卻不斷鑽研精進且超越自己，帶給考生最好的成績。」經了解很多同學因未曾準備學習歷程檔案而放棄個人申請入學管道，實在很可惜。建議學生，若從現在開始準備，找對教育顧問針對考生輔導補強，仍有機會在最後關頭彎道超車，進入心目中的理想學校。

為協助眾多考生更瞭解如何有效準備個人申請入學，講解制度及應對個人申請入學方式，愛普倈於每年學測結束後都會舉辦多場免費說明，至今場場爆滿，且深獲家長及同學熱烈回響。

歡慶愛普倈輔導甄選入學邁入第18年，特別推出「超群溝通表達暨個人申請入學面試一日營」，讓考生能以最高CP值增進溝通表達技巧，並了解大學面試相關內容及方式，會場將設置大學面試的實際場景照片讓考生增加臨場感。現在報名，三人同行可享原價三折優惠，愛普倈教育顧問提供全方位輔導，解決考生面對所有升學問題。立即預約免費專人諮詢：(02)2779-0609、(04)2326-3256。