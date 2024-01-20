「2024 台北電器空調影音 3C 年終購物展」 1／19~1／22世貿一館隆重登場

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由中華民國電器商業同業公會全國聯合會、台北市電器商業同業公會共同主辦「2024 台北電器空調影音 3C 年終購物展」，於 1/19(五)至1/22(一)在台北世貿一館隆重登場！副總統賴清德特別出席，並允諾，「政府會編預算」。此外，更強調，節能省電對政府跟廠商是共創雙贏。

「2024 台北電器空調影音 3C 年終購物展」匯集國內外近 30 大品牌，包含：三菱、大同、大金、禾聯、奇美、東元、格力、金嗓、皇冠、聲寶、豪星、恆隆行、國際牌、飛利浦、惠而浦、日立家電、日立冷氣…等，現場全部展示突破 3,000 款家電，主軸包含2024 新品上市、節能家電專區、AI 智能專區、企業尾牙、農曆春節禮品採購專區、福利品出清下殺，緊抓消費者 5 大訴求，順勢推出多樣化家電商品優惠方案。

「2024 台北電器空調影音 3C 年終購物展」，匯集國內外近 30 大品牌，緊抓消費者 5 大訴求，順勢推出多樣化家電商品優惠方案。圖／台北市電器公會提供

為實踐全球 2050 淨零探排願景，經濟部核定加碼投入 20 億元延續「家電汰舊換新節能補助」，及 10 億元投入「商業服務業節能設備補助」，民眾購買符合節能補助家電最高補助 3,000元，搭配減徵貨物稅最高 2,000 元，每台家電最高補助 5,000 元！另外，今年度商業服務業節能設備補助，除了補助汰換一級能效空調設備及節能標章 LED 燈具，擴大納入符合一級能效電冰箱及瓦斯爐、熱泵熱水器、冷凍櫃(箱)等設備，有興趣申請的企業可以規劃並前往台北世貿參觀選購。

適逢企業尾牙檔期、春酒活動、農曆年節即將到來，廖理事長觀察指出：企業尾牙禮品採購需求大增，目前採購類別前三名由電視、除濕機、電暖器最受青睞。各品牌推出五花八門優惠：「LG」率先以 97 吋 OLED 液晶電視(福利品)原價 888,888 元，展場優惠 399,000 元，降幅高達 44 萬元(限額 2 台)打頭陣，榮登全展場最優惠商品！

風靡全球 Dyson 吹風機推出 HD15 新款普魯士藍色，原價 15,600 元，展場另有超值下殺優惠，凡於展場購買 Dyson 商品登錄再送限量神秘好禮(市價價值 1,980 元)，以及 Dyson 福利品出清，展場驚爆價 9,999 元，限量 5 組，售完不補！

「飛利浦」推出暢銷家電冠軍：新一代智能雙效 UV-C 滅菌/RO 過濾瞬熱淨水機，新春優惠14,900 元起，現場展示白色、黑金款雙色，民眾於家電展期間購買系列商品，現場加碼贈送濾芯(市價價值 3,990 元)。另外「飛利浦」統計 2023 年暢銷家電排行榜前三名分別為：飲水機、淨水器、標榜抑菌烘乾馬桶蓋，本次會完整呈現消費者鍾愛暢銷系列商品，藉由「2024 台北電器空調影音 3C 年終購物展」，與民眾在農曆春節前相見歡，亦期盼首檔家電展業績開紅盤，帶來 2024 全新亮眼新氣象。

「禾聯家電」推出超激省優惠家電包含：陶瓷電暖器 HPH-04XT010 原價 990 元，展場優惠650 元、雙杯咖啡機 HCM-03HZ010 原價 990 元，展場優惠 699 元，多功能電烤盤原價 1,390 元，展場優惠 888 元。「飛利浦」推出手持摺疊輕巧掛燙機 STH3020 原價 2,200 元，展場優惠1,790 元。「聲寶」推出微波爐 RE-N120TR 原價 2,990 元，特價 1,890 元。「奇美家電」推出日式陶瓷料理鍋 1,288 元、強效電擊捕蚊燈 1,688 元、PTC 陶瓷電暖器原價 1,990 元…等，集結多樣千元有找家電，各品牌祭出琳瑯滿目的優惠好康，讓小資族開開心心省荷包！

放眼 2024 年 AI 智能應用普及於日常生活中，儼然已成為趨勢，為響應 CES 各品牌皆致力於推出新一代聯網家電，串聯更多、更完善的一站式應用範疇，展現 AI 智能並完整體現智慧家電徹底落實於生活之中，提升民眾便利為努力目標之一。民眾不僅可藉由 2024 台北家電年終購物展採買到自己心儀家電，亦可於展會期間享受各品牌獨家優惠好康，並同時親身感受 AI 結合智慧科技新領域，主辦單位樂觀預估展期 4 日有望帶來 12 萬人次，不僅引領電器科技趨勢的產業指標，更期盼業者喜迎家電商機，共創雙贏迎接 2024 新一波嶄新經濟新契機！