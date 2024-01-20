廣達旺年會 林百里喊「全面AI化」 加碼525萬現金大獎 總獎金破5千萬

廣達（2382）19日於台北南港展覽館席開逾千桌，以「迎風破浪，3A齊發」為題，舉行2024年初的旺年會。董事長林百里披上大紅圍巾、內搭紅色POLO衫，喜氣現身，直言去年在AI需求暢旺下，廣達業績、獲利皆長紅，更喊出今年要「全面AI化」，從廣達已投入的AI製造、AI醫療及AI移動駕駛等3A，做各種應用，這也是廣達的價值所在。

林百里表示，去年在暢旺的AI需求下，廣達訂單源源不絕，得到最好的成果和機會。但這「不是巧合」，廣達從2016年開始準備，「等了很久」，AI的時代終於來臨，也讓去年過得非常精彩，不僅是業績，獲利和獲利率都長紅，為此林百里也向台下萬名員工深深鞠躬，感謝所有人的努力打拚和全力以赴而做出的好成績。

揮別去年的好，今年適逢龍年，林百里喊話要繼續當龍頭，乘著AI的風，排除萬難往前進，更要全面AI化，「沒有AI就不做」，不論是PC、伺服器、車載電腦都要AI，在各種應用方面，廣達已有AI製造、AI醫療和AI移動駕駛，「AI號的應用才是市場所需，也是廣達的價值所在」，因此接下來廣達要創新解決方案、增加價值。

廣達副董事長梁次震上台致詞時則指出，去年對他而言是緊張刺激的一年，2022年不利的壞東西還沒退散，新的刺激像是以哈戰爭、很多壓力接腫而來，但在大家努力下，廣達去年度營收雖有收斂一些，但仍能保持利潤往上。今年初始景氣雖仍有很多壓力，但「夢想是無窮的」，在AI的勢頭上，他期許大家盡情發揮，很多產品都會灌注AI，今年不只是要3A齊發，在大家努力下希望能變出更多「A」，讓廣達變成A＋的公司。

廣達近年大舉納才，林百里在致詞最後也指出，前陣子他看了報導說，廣達是年輕人最喜歡加入的公司之一，「這個比漲停板還重要」，這也表示廣達人是外界所羨慕、嚮往的工作，他樂盼更多菁英和年輕人的加入、讓廣達更壯大。

廣達旺年會請來人氣樂團告五人開場，原住民實力歌手家家演唱，及跨足兩岸三地的資深男藝人任賢齊壓軸表演。為犒賞員工，林百里和梁次震合計加碼至少525萬元的現金大獎，總獎金也突破5,000萬元以上。