台灣種子培訓10年有成 潘政琮攜手汎德永業集團回饋舉辦AJGA國際系列賽

台灣美巡賽選手潘政琮自2014尚在大學期間就利用假期返台分享其旅美經驗給台灣的青少年選手，他自 2015 年轉職業起更是在忙碌的巡迴賽行程中年年抽出空檔，舉辦分享會、菁英訓練營等活動。

在 2019 年，潘政琮開始獨立冠名贊助美國本土 AJGA(美國青少 年高爾夫協會)賽事，取得一年 12 張外卡邀請台灣選手參加。當年，潘政琮在 RBC 傳承 賽勇奪個人美巡生涯首冠，同日，台灣選手盧昕妤在首屆 AJGA 潘政琮青少年錦標賽也突圍封后。在此之後，潘政琮基金會一年舉辦兩場 AJGA 賽事，參加過這兩場賽事的台 灣選手包含盧昕妤、林銓泰、陳季群等好手均獲得美國大學全額獎學金，成為 NCAA 選 手。邁向投入青少年種子培訓的第十年，潘政琮基金會取得 AJGA 獨家授權三年，小潘帶著一路以來回饋台灣的初心，回到原點，在 2024 年一月於小潘自小成長的全國花園鄉村俱樂部舉辦台灣史上第一場【潘政琮 AJGA 國際系列賽】，並隨即於隔週在大溪高爾夫 球場舉辦【汎德永業潘政琮 AJGA 國際系列賽】，邀請全台灣與亞洲的頂尖青少年選手與 潘政琮一同與夢想競行。

適逢慶祝保時捷問世75週年，潘政琮與台北保時捷中心攜手，【汎德永業集團】成為第一個與潘政琮基金會共同贊助冠名 AJGA 賽事的台灣企業。在保時捷，夢想不僅僅是目 標，更是推動人類邁向未來的燃料，暨永業台北分公司王照銓副總 因為對高爾夫的熱愛、對夢想的堅持與努力， 潘政琮榮獲台灣史上首面高爾夫奧運銅牌，感動全台。這與保時捷品牌以及汎德永業集團 追求卓越的精神一致，我們一直相信夢想成真的力量，並堅定承諾在地深耕、攜手共進。 台北保時捷中心秉持 Driven By Dreams 的精神，陪伴追逐夢想的每位追夢者。』

潘政琮表示:『我們誠摯的歡迎與感謝台北保時捷中心的加入，與潘政琮基金會一起支持台灣的青少年高爾夫球選手，幫助他們從台灣開始站穩腳步，一步步夢想實現，鼓勵他們成為被夢想驅動的造夢者們』。潘政琮基金會未來三年將舉辦每年三場AJGA國際系列賽，一年將產生男女總共八張當年與隔年的AJGA巡迴賽全卡。全卡除了六張來自三場比賽的男女冠軍，年度三場的男女汎德永業汽車股份有限公司 PORSCHE 業務管理處經理表示:『積分冠軍亦會取得全卡。潘政琮特別邀請以「正向力量 成就可能™️」為品牌理念，並長期支持台灣體壇發展的富邦金控冠名三年台灣AJGA國際系列賽的積分榜。贏得『富邦 AJGA國際系列賽積分榜』冠軍的男女兩位台灣選手將各獲得當年度赴美參賽五千美元的旅費贊助。

本系列賽旨在提供台灣與亞洲選手以更經濟有效率的方式獲得AJGA的PBE星星，進而取得資格接軌AJGA美國本土賽事，並有助於取得更多美國大學教練的關注。這項計畫預 計三年將協同贊助者投入比賽授權費與賽事費用36萬美元折合約新台幣1,150萬元。自 2019年起，潘政琮基金會已投入超過2000萬新台幣舉辦美國AJGA賽事、贊助旅費與提 供大學獎學金，2024年該基金會即將邁入新的里程碑引進AJGA至台灣。

AJGA提供全美規模最大，等級最高的青少年高爾夫巡迴賽，2023年會員註冊人數從 7,934人一舉攀升至9,099人，來自亞洲的選手急速增長為其關鍵因素。潘政琮基金會自 2019年開始冠名贊助AJGA美國本土賽事，目前一年有兩場比賽，其中於休士頓舉辦的潘 政琮青少年錦標賽超越AJGA所有的邀請賽，於2023年成為AJGA選手陣容強度最高的賽 事。基於五年來合作所累積的信任，當AJGA決定越洋來到台灣時，潘政琮基金會成為 AJGA的首選合作夥伴，本基金會也義不容辭地決定接下任務，希望能結合贊助商繼續為 台灣與亞洲的青少年高爾夫選手提供更多與國際接軌的機會。