龍年迎春『台灣江蘇同鄉會』參訪交流「良醫藥師本舖」

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新春將至，年味漸濃，喜迎充滿希望的『龍』年之際，一場融合茶鄉文化的「良醫藥師本舖」和「台灣江蘇同鄉會」參訪交流的盛會，歡喜共同迎接新春的到來。理事長楊松壽國際藝術大師親筆巧手寫下易經中的『大有』致贈良醫藥師本舖，龍年『大有迎新春』把寓意豐盛的祝福融入書法字畫中。

台灣江蘇同鄉會參訪茶鄉交流的新春儀式在坪林「良醫藥師本舖」舉行，儀式上宣揚藝文典範精神、李增邦副理事長分享《老子道德經》的智慧，同行與會嘉賓有滕則權副理事長父子、袁慶芳秘書長、劉惠蘭劉亞蘭姊妹、江蘇賢伉儷顧問等人。

良醫藥師本舖精心準備具有地方特色的茶禪飲品&深受家庭喜愛的「五福臨門團圓套餐」等佳餚，歡迎“台灣江蘇同鄉會”回到「家外之家」，共慶幸福安康的迎春儀式。理事長楊松壽國際藝術家在儀式上表演了當場揮毫《松柏長壽》《恭賀新禧》《“2024吉祥四季龍年納福”與“壽”》等精彩的文藝節目。龍年將至，良醫藥師本舖布置了與龍相關的元素，為即將到來的新春佳節營造喜慶氛圍。

良醫藥師本舖 茶禪品茗 北宜路最美的新地標

在坪林公車總站對面，「良醫藥師本舖」推廣健康飲食，品茗養生，是坪林北宜路上最美的新地標：推廣茶禪飲食養生的新園地，歡迎朋友們光臨尋幽健康快樂！坪林城市是一個充滿故事的山城，它見證了好幾代人、山居生活存在的足跡。自古以來是交通要道，隨著都市化發展，成為自然生態與茶鄉文化共生的獨特聚落。地理位置如此重要的坪林區也抵抗不了人口老化的挑戰，展望未來發展，學會如何和老化共好（共處）是一個永續健康的議題。

「良醫藥師本舖」，在坪林城鄉社區落腳，老屋歷經五十多年的使用與風吹雨打，有些損壞與漏水的街屋，塵封了居民曾經的歡笑聲，為重溫過往的美好，串聯社區與醫藥所學籌備永續健康。我們關注社區「永續健康」，面對人口老化以及環境的衝擊，過去、現在與未來秉持著醫藥精神為社區發揮新形態的據點，連結健康與教育傳承。歲月靜好共舉辦多場健康藝文活動，復興昔日的老屋人情味和街屋的流金時光，再現社區榮景。

“江蘇同鄉會”人文匯聚「相聚龍年」 良醫藥師本舖新春盛會別出心裁

農曆春節將至，迎接龍年到，今年台灣江蘇同鄉會在坪林和良醫藥師本舖舉辦大有迎新春的活動，分享年節的歡樂氛圍，讓與會江蘇同鄉們提前感受過年歡慶氛圍。現場活動的「多采多姿亮點獎項」，呈現充滿年味的濃厚人情味。

人文匯聚慶佳節,一起吃頓濃厚的家鄉年味是新春賀歲的重要習俗。這一餐送走過往，迎來新春，寄託著寓意吉祥如意、福壽安康的願景，也是對一年忙碌的美好紀錄。良醫藥師本舖充分施展所長，傳承發揚茶禪品茗的巧藝，呈現地方特色風味，這一桌賞心悅目的節慶美味，讓台灣江蘇同鄉會，賓主盡歡和樂融融。