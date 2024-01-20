把恐懼變成你的第二本性 讓它成為好奇心之旅的一部分

既然叫舒適圈，離開舒適圈當然讓人不舒服。但這正是我們應該擁抱及接納的作法，而且應該保持下去。刻意製造機會，讓自己盡可能與恐懼面對面。我訪談的每個人都提供類似的建議：每天做一件讓你恐懼的事。接著再做另外一件，然後再換一件。這個辦法讓你足夠熟悉面對恐懼的感受，把恐懼漸漸縮小成為好奇心之旅的一個小角色。我訪談的對象多半都同意，我們因為缺乏自信而在大大小小的事情上裹足不前。我們降低對自己的期許，覺得自己達不到預期目標；而且習慣和好奇的對象保持距離。我們必須勇於站出來，相信自己的能力。如果我們不相信自己，如何讓其他人相信我們呢？

正視恐懼，可從芝麻綠豆大的小事開始。例如你非常害怕公開演講。你可以參加一個線上課程或一個短期的面授課程。向擅長公開演講的人請益，以開放式問題詢問他們如何克服怯場或緊張等恐懼。在家人和朋友等友善的聽眾面前，練習演講。我訪談的對象多半不會以衝刺百米的速度離開舒適圈，而是採取一次一小步向前邁進的方式。跨出第一步最困難，因為感覺非常嚇人，強度大到難以負荷。但是一旦你真的開始，恐懼的威力就小多了。

妮可．庫克（Nicole Cooke）在南威爾斯的威克長大，很小就開始騎自行車。她四歲便對自行車產生好奇心。她清楚記得自己很喜歡在鄉間騎著自行車，探索沒去過的地方。她也記得，小時候的比賽如何成為轉捩點。熱情擴大成為想要實現的事業夢。她開始參加當地的比賽，十二歲時，跨國參加在荷蘭舉行的比賽，與男性騎士一較高下，總成績拿到第五。那次的比賽以及後續其他比賽給了她信心，讓她相信自己可在自行車競賽的領域闖出一片天。她開始思考，如果她在青年時期表現不錯，她可以繼續挺進，拿下青年組世界錦標賽冠軍，然後再下一城，進入成年組的職業生涯。

她對自行車職涯懷抱高度熱情，搭配不斷挑戰自我極限的動力，讓她成為英國歷來最成功的自行車運動員之一，無論是國內比賽還是在國際舞台，她都戰績輝煌，抱回奧運和世界各大比賽的金牌、十個國內比賽冠軍、兩次環法賽、環義賽、兩次世界盃系列賽……族繁不及備載。她最大的成就是二○○八年登上雙冠王，成為第一個在同一賽季拿下世界盃和奧運公路賽金牌的自行車選手。

我們每完成一小步，感覺就更靠近成功，也有動力繼續向前。如果開始感到驚慌害怕，可參考庫克的實用建議：「試著比平時再堅持久一點。如果我們停留的時間夠長，練習的次數夠多，整個過程就會變得沒那麼難受。」她說：「英國有自行車草地錦標賽—類似在賽道上比賽，只是賽道上鋪了草，騎士得在泥濘的草地上與阻力奮戰。我不被允許參加該錦標賽的高年級組賽事，但緊接著高年級組比賽之後，所有原班人馬都會參加另一場賽事，只是比賽形式有所不同。於是我報名參加了那場比賽，並擊敗了草地錦標賽高年級組的冠軍。我不是在錦標賽擊敗剛剛才被加冕的英國冠軍，但手下敗將是同一人。」庫克補充：「之後我寫信給英國自行車協會說：『好啦，我顯然夠厲害，足以打破你們不安排十六歲以下組別比賽的論點。』最後，英國自行車協會改變初衷，在一九九八年首次舉辦了十六歲以下的女子錦標賽。」

專注於我們已經在做的事，而不是尚未做的事，會增加我們的信心，勇敢嘗試規模更大的挑戰。我們學會面對自己的恐懼，就有能力迎戰一切，連帶強化我們的自尊。我們學會相信，無論發生什麼事，我們都會挺過來。庫克說：「我認為緊張和自信之間存在差異。做好準備會產生自信，但希望自己的準備化為具體結果，卻不確定自己的策略以及可能發生什麼事，難免會緊張。但就自信而言，我一直知道在比賽時，我與競爭對手的實力差距。」

信心就像肌肉，透過拉伸而成長。當信心變得更強，我們就會開始問：「下一步是什麼？」這種感覺會讓人上癮。這種方法看似過於簡單，但確實有效。約翰．安德科夫勒（John Underkoffler）在麻省理工學院媒體實驗室工作了十五年，專精於全息技術、動畫和視覺化技術，後來被好萊塢名導史蒂芬．史匹柏延攬，替電影設計人機介面。安德科夫勒決定離開波士頓，移居洛杉磯。大家可在二○○二年的科幻電影《關鍵報告》中看到他的傑作。湯姆．克魯斯在電影裡戴上人機介面的特殊手套，取代鍵盤與滑鼠，看著螢幕上勾勒未來犯罪的影片，透過手勢咻咻隔空快速翻閱與控制影片。

這種獨特的手勢介面，應用了安德科夫勒早期針對點觸式介面（point-and-touch interface）的研究結晶，稱為g-speak。安德科夫勒的技術在《關鍵報告》露臉後，引起商業界的好奇心。《財星》五百大企業的幾位高層與他聯繫，想知道他為電影打造的東西是否真實存在。由於不少公司青睞他的技術，加上他希望能進一步精進g-speak技術，安德科夫勒決定自行創業，在洛杉磯成立了歐布隆公司（Oblong Industries），致力於將g-speak介面落實到現實世界。

他從學術界進軍電影界，再轉戰商界創辦自己的公司，我想知道他如何走過轉型遭遇的挑戰與不安。他告訴我：「我可能被心理學家或精神科醫師歸類為內向型的人，我覺得也不錯。事實證明，很多企業家都屬於內向型，所以他們需要額外的勇氣和精力，才能讓事業突飛猛進。我知道要克服不安與不適，唯一可靠的辦法就是分泌讓人興奮的純腎上腺素—那種讓你保持好奇心的純腎上腺素，因為它會刺激你換位思考。」坦然接受自己的不適的人會尋找機會，以各種方式「上台」，開始與觀眾互動。一旦接受自己的不安與不適，將幫助他們正視恐懼，並努力克服。