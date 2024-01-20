不畏挫折與逆境 改變你的敘事方式

記得你上一次遭遇的逆境嗎？現在深呼吸，試著回想你當時的反應。你是否揪出讓你陷入今天這個局面的每一個錯誤？你是否每次遇到挫敗就自責不已？你是否聽到一個聲音勸你放棄？如果你的回答都是肯定的，那麼你很可能將挫敗視為災難。

如果我們希望好奇心之旅能有所進展，我們必須在每個負面挑戰中看到積極面—幾乎在任何情況下都能看到光明的一面。我們必須把挫折視為探索與學習的機會，而不是導致衝動反應的災難性事件。以色列調查記者拉維夫．杜拉克告訴我，他好奇與探索的對象通常都是不被媒體關注的重要事件。他專注於調查民眾避談的新聞（例如高官的政治醜聞、性騷擾案件和企業詐欺）。杜拉克著迷的報導會讓「聽眾、觀眾或讀者驚嘆：『哇，我的天，竟有這種事！』」杜拉克坦言，這類新聞的複雜性與嚴重性讓他「碰壁太多次了」。證據不足或大家不願意談論，讓他的調查一事無成或走入死巷。然而，杜拉克沒有被每堵牆（挫折）阻礙，而是把這些阻礙視為進一步探索的機會。他就像一名辦案的警探，繼續翻閱證據，與更多的消息來源交談，查核事實，對許多事情抱持懷疑或質疑的態度，希望最後順利破案。

他說：「如果遇到了阻礙，我知道裡頭有蹊蹺，是個能讓我著迷的主題。這幫助我將報導視為挑戰自我的機會，而我需要證明自己能完成這個任務。也許它會走錯方向，也許這個事實無助於揭露真相，其他事實會證明確有其事。」面臨不確定性時，必須反問自己：「我如何將這個挫折轉化為進一步探索的機會？」這種思維框架，將支持我們前進。

我們之前介紹過的以色列歌劇女高音陳瑞絲，五歲開始學鋼琴，七歲學芭蕾，十四歲學聲樂，十六歲決定專攻聲樂。她在維也納國家歌劇院、倫敦皇家歌劇院和慕尼黑巴伐利亞國家歌劇院，都曾擔綱演出主要角色，獲得極高的評價，也走出一條與眾不同的職業道路。陳瑞絲告訴我，她的職涯一開始遭遇許多挫折，讓她備感失望。她不斷參加試鏡，但從未獲得歌劇的任何一個角色。她很多歌劇界朋友都放棄走這條路了，但她仍堅持不輟。她說：「這是一個相信自己、相信自己實力的旅程，即使沒有人相信你的能力。」若你相信自己，並持續練習，繼續出現在大家面前，成功總有一天會出現。對陳瑞絲而言，這意謂繼續參加試鏡，相信自己總有一天會得到演出機會。

因為相信自己，我們會發展出一種內在對話，持續灌輸自己成功的形象、想法和信念。當我們改變敘事方式（例如「我將從這個過程中學到東西；這次挫折讓我受益不少」），這時不管碰到什麼情況，我們都能看到積極光明的一面。在探索旅程中，若是遇到任何挑戰、危機、逆境時，不妨改變敘事方式，給自己一些心靈雞湯，而不是一味想著最糟糕的情況。這是幫我們挺過去的強大工具。

當我們改變敘事方式，會降低負面情緒，釋放想法，進而找到解決問題的辦法。靠著內在的動力驅策我們前進，需要在內心尋得讓自己感到安定和慰藉的角落。遇到挫折時，可寫下自己的感受，探索有無其他機會，嘗試不同的選項，或採取其他方法應對問題，這些都能讓我們更接近成功。我們必須把挫折視為好奇心之旅的墊腳石。不可能每天都是陽光燦爛，一定也有風雨交加的日子，有對比，我們才更珍惜美好光明的日子。

建立強大的支持網絡

沒有人能獨自成功。若身邊有一群人，在我們面臨挫折與逆境時，能理解我們的處境並及時為我們加油打氣，我們較能展現韌性。建立和培養一個支持自己的社群網絡，遇到壓力時，有助於提高我們的情感力量（emotional strength）。想放棄時，如果其他人決定繼續前進，可以幫助我們克服放棄的想法。霍伊達爾說：「所以，有一位說『不，不，不，我們要堅持下去』的同事，這點非常重要。」他告訴我，報社編輯的支持非常重要，因為他們讓他和合作夥伴有足夠的時間和資源，調查虐童網站的黑幕。他的編輯相信這個計畫的重要性，給他充分的資源與時間進行。

如果你在現實生活中找不到朋友、家人或同事支持你，你可以成立一個網絡，尋找經歷過挫折的人，互相支持打氣。首先，你可以在網上尋找。有目標地進行搜尋，專找成功克服逆境的人。比如在你感興趣的領域，有哪些人曾受邀在大會或講座上演講，主動與他們聯繫。一些網站和社群平台，如Facebook、Meetup、Nextdoor、LinkedIn（領英）和Instagram，提供一些當地的活動訊息，你可以循線找出自己感興趣的活動。此外，組織開辦的課程也是尋找志同道合夥伴的管道，你可和已在旅程中取得成功的人士交流。再者，還可在網路搜尋當地大學或學院的推廣教育課程，結識教授和同學，他們或許能提供有用的建議，甚至成為你的合作夥伴。

二○一六年發表於《神經元》期刊上的一篇行為學研究指出，和表現出色的人互動，對自我能力的評估也會提高。如果和已在類似旅程中成功克服障礙的人士交往，不僅會發展積極進步的心態，也會養成達成目標的行為和活動。將已實現好奇心目標的成功人士視為榜樣，師法他們的行為和習慣，能幫助我們克服障礙。