重電產業三題材在手 老手這樣看後市

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

重電產業受惠三題材，包括台電強化電網韌性建設計畫、綠能環保商機、美國相關法案…等，重電產業2023年表現不俗，但2024年展望如何呢？以下先針對三項題材進行分析：

首先是台電「強化電網韌性建設計畫」。台電計畫未來十年內投入新台幣5,645億元，目的除了是降低停電事故發生機率，也在為2050淨零碳排的目標做準備，假使未來再生能源佔比提高，將會是新的挑戰，因此藉此計畫穩固全台電網韌性。

其次是綠能政策相關。政府推行2050淨零碳排，其中充電設施數量提升，也成為推動路徑之一，政府擬補助地方政府於交通運輸節點及公共停車場設置公共快、慢充電樁。此外，再生能源的持續布局，隨之而來的電力設備升級，也為重電產業之利多。

最後是美國的《基礎建設法案》和《通膨削減法案》，通膨削減法案目的是氣候變遷、基礎建設…等，而基建法案則是加強公共基礎建設等，兩個政策都與重電產業相關。

筆者觀察重電產業有三項特性，首先若為政府標案，訂單能見度相對較高，其次不同於消費性電子產業，電力常是公共建設的一環，可能相對不受到景氣好壞影響，第三是力拚外銷，除了台電強化電網韌性建設計畫，近期的美國基建大補丸，各廠商紛紛使出渾身解數來搶單。再來，討論重電三雄營運：

華城2023年一至十二月累計營收 年增約八成

華城(1519)為國內專業重電廠，2023年1~12月累計營收為138.99億元，年增79.33%。十二月營收為25.75億元，年增103.9%。2023年1~11月產品別佔比為：變壓器(約71.39%)、配電盤(約12.63%)等。

產品主要分為兩類別，其一是設備，包括變壓器、配電盤等，另外是統包，則包含變電所、離岸風場、充電樁及充電站營運等。其中充電站的部分，華城電能也積極布局全台電動車AC、DC的充電站。

華城為國內產品線最完整、變壓器產品容量最大、台電認證最多的專業重電廠。展望未來，公司表示2024年將有三大成長動能：外銷、綠能、台電強化電網韌性建設計畫，公司表示2024年營運不看淡。2023年前三季EPS為5.6元。

士電2023年1~12月累計營收 創高

士電(1503)2023年1~12月累計營收為318.29億元，年增3.53%，創歷史新高。十二月營收為28.06億元，年增2.67%。公司主要分成四大事業群，包括開關事業、重電事業、電裝品事業與自動化事業。其中重電事業包含電廠統包工程、新能源事業…等，電裝品事業則包括EV相關產品、充電樁…等。

公司為了應付北美與台電訂單，甚至投資10億元左右進行擴產，預估今年底完工。展望未來，除了掌握台電電網計畫訂單外，公司積極拓展海外市場。2023年前三季EPS為3.94元。

亞力 2023年1~12月累計營收 年增二成

亞力(1514)在2023年1~12月累計營收為94.56億元，年增23.14%。十二月營收為12.51億元，年增41.58%，創單月新高。公司2023年1~9月產品比重，電力電子與通訊電源為24.51%，機電工程21.92%，配電盤22.72%等。

展望後市，公司積極爭取台電電網強韌計畫的5,645億商機，以及微電網儲能系統建置等，並積極開拓國外市場，除美國外，東南亞等新興市場也是未來開拓方向之一，2023年前三季EPS為1.9元。

綜上所述，重電三雄2023年營收表現不俗，今年仍搭上政策或綠能等趨勢，不過要注意，若重電公司有外銷佔比，匯率的波動可能影響企業損益。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／張仲華