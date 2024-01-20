AI大勢不可擋！法人鎖定指標股全揭露

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總統大選揭曉，選民激情暫告一段落，但台股震盪加劇，股民忐忑之情可以想見。選後AI、軍工、綠能、生技等展開「謝票」行情，而甫當選的賴總統提出的半導體、AI、軍工、安控、通訊等五大信賴產業，相關指標都成為市場關注的焦點。

漲時重勢，跌時重質！選後外資大賣台股逾1,200億元，從逆勢大漲的強股可以發現，AI指標股、電源供應器及管理IC、鍵盤控制IC、華碩與廣達旗下的無線通訊廠、半導體設備與材料股、面板相關、低基期IC通路股、IP、機殼、記憶卡IC封測、CoWoS、連接線、PCB、軟性銅箔基板、散熱、AI相機、整流二極體、工業電腦，以及部分生技大廠，都有不錯的表現。

無論是選後慶祝或五大信賴產業的內涵來看，AI族群都是市場公認的趨勢，本期封面故事從AI族群中篩出法人鎖碼，或移動平均月線與季線黃金交叉的指標股，給投資人參考。

大選過後，市場不確定因素消除，外資在選前布局台股4,000多億，同時拉高期貨空單避險至26404口，選後的一日，外資期貨淨空單減少4636口至21768口，現貨卻賣超90.8億元，期現貨不同調，短線來看，多空方向不明確，目前市場關注1月18日台積電法說會，若台積電釋出對今年正面的訊息，台股將再有上攻萬八的可能。

AI PC、AI伺服器相關題材 IC設計、散熱、機殼、組裝輪動

選後一切回歸基本面，大選前適逢CES開展，期間輝達股價創下548美元的歷史新高，台股因選舉不確定因素壓抑上攻的量能，選後資金回歸電子、半導體族群，AI PC、AI伺服器相關題材包括IC設計、散熱、機殼、組裝等將有機會輪番上陣。

不管大盤怎麼演變，今年絕對是AI的一年，隨著COWOS產能開出，AI伺服器將在今年大量出貨，AI PC預估在第三季問世，投資者可以循此蹤跡，尋找擁有AI伺服器及AI PC雙題材的個股，不但在營收上有雙重的爆發力，也會得到法人資金的眷顧，像是組裝廠緯創(3231)、廣達(2382)、散熱廠奇鋐(3017)等，股價整理三、四個月，近日有轉強的跡象。

緯創與廣達月、季線黃金交叉 外資大買散熱大廠奇鋐

緯創去年甩掉手機和消費型電子組裝代工，專心在PC和伺服器領域，PC/NB佔41%、伺服器佔36%、其他23%，去年受惠AI伺服器出貨，毛利率提升至7.85%，加上匯兌收益，前三季EPS 2.9元，比2022年同期增15%，法人預估2023年EPS可望上探5元，今年在雙重題材刺激下，EPS可望挑戰8元以上。

經過一段時間的休息整理，緯創籌碼集中度來到60.4%，有利大戶吸籌，近五個交易日外資買超49115張，投信買超8115張。技術指標來看，日K月、季線在低檔黃金交叉，周KD低檔黃金交叉、MACD綠柱縮短，有利多方動能。

同為組裝代工廠的廣達，PC/NB佔45%、伺服器占50%，由於筆電回溫及AI伺服器拉動，去年前三季EPS 7.63元，年增47%，已經超越2022年同期的5.18元，在四大代工廠中表現最優，法人預估，去年EPS 9.09元，今年在PC及AI伺服器雙重加持下，EPS可望達11.63元。

廣達籌碼集中度85.5%，相對穩定，近五日外資買超22,122張、投信買超3,993張，股價已脫離底部平台呈上揚趨勢，月、季線低檔黃金交叉，日線MACD翻紅，周線MACD則綠柱縮短，亦有利多方攻擊。

散熱廠奇鋐(3017)營收中，筆電佔44%、伺服器佔27%，受惠H100 GPU 3D VC散熱模組出貨，去年前三季EPS 9.75元，超越2022年同期8.72元，法人預估去年EPS 13.46元，今年PC市場回溫，加上AI PC散熱單價毛利優於電競規格，雙成長引擎帶動下，EPS可望達到17.5元左右。

奇鋐股價突破整理平台，日線MACD紅柱延長，周線MACD 綠柱縮短，上周外資買超16,741張，投信賣超1,336張，外資連四買，截稿前小幅回測後站上五日均線，多方動能強勁。

愛普與智原各擁利多 外資與投信聯手加碼

CES展及大選結束後，資金再度回流到IC設計，新的輪動即將展開。封裝廠訊芯-KY(6451)去年前三季EPS 2.53元，超越2022年同期的2.1元，訊芯主要在太陽能模組、光收發模組、人臉辨識模組的封裝業務，數年前投入CPO共同封裝技術，預計年底大量出貨，法人積極卡位，上周買超5394張，股價突破平台後持續上攻。

記憶體IC愛普*(6531)是全球第一家提供3D異質晶圓堆疊(WoW)技術的廠商，去年前三季EPS 6.64元，年減42%。產品VHM(異質整合高頻寬記憶體)目前已應用在加密貨幣中，效果顯著，多家晶片廠有意採用VHM提升AI效能，法人看好愛普3D異質堆疊的技術，給予加碼的評價，外資近五日買超1,690張，投信買超766張，外資連四買，投信連七買，股價沿五日均線上攻，多頭氣勢不墜。

IP及ASIC廠商智原(3035)去年在中國轉單及委託設計(NRE)的助攻下，前三季EPS 5.11元，年減34%，獲利逐季攀升。1/15宣布將以2,000萬美元(約新台幣6.2億元)，併購美國老牌矽智財(IP)公司Aragio Solution，Aragio Solution深耕I／O相關IP，為台積電IP供應商，有助深化與台積電的合作關係。智原近日受到法人資金的青睞，近五日外資買超6,161張、投信買超1,259張，股價突破前波高點。

另外，面板驅動IC廠聯詠(3034)受惠於手機需求回升，去年前三季EPS 29.5元，年減24.8%，獲利逐季成長，法人預估2023年EPS 37.01元。聯詠今年有二大利多題材：第一，從南韓IC設計廠LX Semicon搶下iPhone 16 Pro驅動IC訂單，第二，京東方將在成都投資人民幣630億元打造第二代的AMOLED產線，聯詠為京東方驅動IC供應商，可望迎來龐大訂單。

外資法人重申優於大盤給予買進評價。近五日外資買超1,196張，投信買超2,771張，外資連3買，投信連23買。股價以跳空表態突破前高平台，展開新一波攻勢，本益比僅10倍。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／蔡武穆