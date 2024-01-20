指數還沒見底 IP／ASIC是多頭信心指標

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

總統大選後第一個交易日，加權指數突破五日均線壓力，終場上漲33.99點，盤中17,632高點正好回測二十日均線壓力，收盤低於十日均線17,515點，是1月3日跌破二十日均線17,609點後，支撐轉壓力的第八個交易日，暗示著選後的謝票行情強度不夠。

1月16日迎來十日均線扣抵值向下的壓力，加權指數收跌199.95點，諧音近似「你救救救我」，筆者似乎聽到了股民發出請求支援的呼喚，可惜三千億元左右的常態量，暗示著暫時無法期待有新資金進場，多頭要自求多福。

外資選後兩天分別大賣集中市場-90.88億元、-451.08億元，開年以來累積賣超-786.08億元，這是個警訊，提防去年十一、十二月累積買超4,200.93億元反手清倉，順勢把加權指數壓低，讓手中的17,248口台指期空單獲利，從「賣現股、壓期指」的角度來看金融股的下跌，新光金、台新金、聯邦銀、遠東銀、玉山金、公股行庫、上海商銀，都是相對弱勢。

波段下跌力量還沒竭盡

1月16日的17,346點收盤價正好滿足了17,956高點的135度甘氏角的位置，大約是15,975低點上漲到17,956高點的三分之一回測點，跌夠了嗎？根據1月16日的開盤走勢─開低走低、四手低盤直接跌到9點20分，直接拉回測試17,390點支撐強度，反彈受阻於12點鐘方向的多空十字甘氏角的17,440點壓力，終場拉回到17346點收盤，是微幅增量的空方攻擊盤，儘管距離下方的季線17,208點支撐不遠，但可預期波段下跌力量還沒竭盡，破萬七是遲早的事情。

聯發科是本波下跌的領先指標，也是領跌的指標股，1,055元高點滿足了千元目標價的期待，2023/12/27的8968張單日大量足以證明逢高獲利了結的可能性。試想當一個在千元以上逢高賣出聯發科的大戶，會在哪個價位以下才考慮回補持股呢？聯發科從2022/9/30的533元低點起漲，經過十六個月的上漲，來到1,055元高點，幾乎是一倍的漲幅，那麼腰斬一半，794元以下是比較有可能吸引大戶回補持股的價位。以1月16日收盤價895元來看，至少還有-11%的下跌空間。

主力逢高見好就收

進入到日KD弱勢鈍化的格局，不由得感恩這次控盤大哥的佛心，先是2023/12/14盤中以17,668點提示股民，面對FOMC利率決策會議的點陣圖暗示今年將降息的利多，應該持「一起溜溜吧」的態度來看待，到了選前一周的1月8日，盤中再以17,688點二度提示股民「一起溜、掰掰」。從這次過程就可以看到主力的控盤思維，至少提前一個月退場觀望，甚至回頭看去年五到七月的AI瘋狗浪後，整整半年的時間都等不到資金回流的訊號，逢高見好就收，不戰到最後一刻，值得深思。

兩岸關係僵持是未來可預見的結果，無論民間如何呼籲都鐵板一塊，所以ECFA進一步切香腸式的緊縮應該在不久後就會發生，台塑集團也因此大量領跌，短線或有反彈空間，但這個大量是停損量，意味著反彈過後，還會再探底，搶短需控制風險。其他的工具機、紡織、水泥、鋼鐵、觀光等傳產股的情況類似，所以如果沒有新的題材救場，傳產股可以移出觀察名單一陣子。

這次投票率創史上第二低，原先在中國爆發黴漿菌肺炎的疫情負債時，媒體假設了一種情境─即台商回台投票導致台灣在過年前後爆發大規模的黴漿菌肺炎，由於這種肺炎的抗藥性高，去年底時股民嚴陣以待，生技醫療族群還是熱了一陣子。但隨著暖冬與低投票率，估計黴漿菌肺炎的題材將空包彈，加上新任總統的政見，並沒有將生技醫療納入重點發展產業，甚至並未提出健保改革案，因此走出COVID-19疫情後的生技醫療族群，有本益比下修的擠泡沫空間。

電子多頭輪漲

多頭的人氣指標在神盾集團，目前神盾持有的安國系(安國、安格、迅杰)仍強勢，而神盾系的芯鼎與晶相光創小波段新高後出量下跌，加上以世芯-KY為首的IP族群仍有M31、愛普*、智原、世紀、金麗科等個股持續挑戰新高，IP/ASIC族群不倒，對電子的多頭輪漲格局有利。

※免責聲明：文中所提之個股與內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

文／林修鋒